В преддверии старта продаж в базе Geekbench появились два результата тестирования, которые приписывают новому iPad Air с чипом M4. На это обратило внимание издание MacRumors.

Какой прирост производительности показывает новый чип?

Оба теста указывают на идентификатор модели iPad16,11, что соответствует 13-дюймовой версии с Wi-Fi и Cellular. В первом случае устройство набрало 3438 баллов в одноядерном режиме и 12 885 в многоядерном. Второй результат показал 3714 баллов в single-core и 12 296 в multi-core.

Для сравнения, 13-дюймовый iPad Air с чипом с чипом M3 в среднем набирает 3048 баллов в среднем в одноядерном тесте и 11 667 в многоядерном. Это означает, что новая модель может предложить прирост от 13% до 22% в single-core и примерно от 5% до 10% в multi-core производительности – в зависимости от конкретного результата.

В то же время важно учесть одну особенность. Чип M4 в новом iPad Air имеет 8-ядерный CPU и 9-ядерный GPU. Для сравнения, iPad Pro с M4 оснащался конфигурацией до 10 ядер CPU и 10 ядер GPU.

В тестах Geekbench 13-дюймовый iPad Pro с M4 демонстрировал 3704 балла в одноядерном режиме и 13 805 в многоядерном. Это свидетельствует о том, что iPad Air с M4 или почти не уступает Pro в single-core, или отстает до 7%. В многоядерных тестах разница больше – примерно от 7% до 11% в пользу Pro.

Как пишет Toms guide, несмотря на это, стоит относиться к предварительным результатам осторожно. Данные Geekbench для еще не выпущенных устройств могут меняться после финальной программной настройки и обновлений.

Официальный старт продаж запланирован на 11 марта. После появления устройств в магазинах стоит ожидать больше тестов, обзоров и практических сравнений, которые покажут реальную разницу между новым iPad Air, предыдущей моделью и версией Pro в повседневном использовании.