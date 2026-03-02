Что изменилось в iPad Air?

Главной особенностью представленного iPad Air стала интеграция процессора M4. Этот чип идентичен тому, что используется в профессиональных планшетах седьмого поколения, а также в компьютерах MacBook Pro и Mac mini, выпущенных в конце 2024 года. По данным производителя, новая архитектура позволяет устройству работать на 30 процентов быстрее, чем предыдущая модель на базе M3. Если же сравнивать с версией на чипе M1, то производительность выросла в 2,3 раза, обещает Apple.

Смотрите также 5 неочевидных функций iPad, о которых мало кто знает

Существенное улучшение коснулось и подсистемы памяти. Новая модель оснащена 12 гигабайтами объединенной памяти, что на 50 процентов больше, чем у предшественника. Такое расширение ресурсов необходимо для полноценного функционирования новых инструментов многозадачности, которые появятся в iPadOS 26.

Боб Борчерс, отвечающий в компании за международный продуктовый маркетинг, подчеркнул, что благодаря мощности M4 и возможностям искусственного интеллекта пользователи получат идеальный инструмент для воплощения любых творческих замыслов, 9to5mac.

Короткое рекламное видео о iPad Air с M4: смотрите видео

Кроме центрального процессора, Apple обновила и другие важные компоненты. В частности, в планшете появился сетевой чип N1, который обеспечивает поддержку самых современных стандартов беспроводной связи: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола Thread. Это позволяет устройству стабильно работать в сетях с частотой 5 гигагерц, а также повышает надежность функций AirDrop и режима модема, обращает внимание The Verge.

Для тех, кто часто пользуется мобильным интернетом, компания подготовила сюрприз в виде собственного 5G-модема C1X. Он не только обеспечивает на 50 процентов более высокую скорость передачи данных, но и потребляет на 30 процентов меньше энергии, чем решения в моделях прошлого года.

Линейка, по-прежнему, состоит из двух вариантов:

Компактного с экраном около 11 дюймов.

Увеличенного с дисплеем размером 13 дюймов.

Цветовая палитра осталась традиционной и включает космический серый, голубой, фиолетовый и "сияющую звезду". Объем встроенного хранилища начинается от 128 гигабайт, однако по желанию его можно расширить до 1 терабайта.

Сколько стоит iPad Air с M4?

Что касается стоимости:

Модель с меньшим экраном и поддержкой только Wi-Fi обойдется в 599 долларов.

Версия с поддержкой сотовой связи будет стоить 749 долларов.

Для тех, кому нужен больший экран, цены начинаются от 799 долларов за Wi-Fi модель и достигают 949 долларов за вариант с поддержкой 5G.

Прием предварительных заказов открывается в среду, 4 марта, а официальный старт продаж и доставка первым покупателям запланированы на 11 марта.

Это обновление выглядит значительно весомее прошлогодний выпуск iPad Air седьмого поколения, где изменения были минимальными.