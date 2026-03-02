Що змінилося в iPad Air?

Головною особливістю представленого iPad Air стала інтеграція процесора M4. Цей чип ідентичний тому, що використовується в професійних планшетах сьомого покоління, а також у комп'ютерах MacBook Pro та Mac mini, випущених наприкінці 2024 року. За даними виробника, нова архітектура дозволяє пристрою працювати на 30 відсотків швидше, ніж попередня модель на базі M3. Якщо ж порівнювати з версією на чіпі M1, то продуктивність зросла у 2,3 рази, обіцяє Apple.

Дивіться також 5 неочевидних функцій iPad, про які мало хто знає

Суттєве покращення торкнулося і підсистеми пам'яті. Нова модель оснащена 12 гігабайтами об'єднаної пам'яті, що на 50 відсотків більше, ніж у попередника. Таке розширення ресурсів необхідне для повноцінного функціонування нових інструментів багатозадачності, які з'являться в iPadOS 26.

Боб Борчерс, який відповідає в компанії за міжнародний продуктовий маркетинг, підкреслив, що завдяки потужності M4 та можливостям штучного інтелекту користувачі отримають ідеальний інструмент для втілення будь-яких творчих задумів, 9to5mac.

Коротке рекламне відео про iPad Air з M4: дивіться відео

Окрім центрального процесора, Apple оновила й інші важливі компоненти. Зокрема, у планшеті з'явився мережевий чип N1, який забезпечує підтримку найсучасніших стандартів бездротового зв'язку: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та протоколу Thread. Це дозволяє пристрою стабільніше працювати в мережах з частотою 5 гігагерців, а також підвищує надійність функцій AirDrop та режиму модема, звертає увагу The Verge.

Для тих, хто часто користується мобільним інтернетом, компанія підготувала сюрприз у вигляді власного 5G-модема C1X. Він не лише забезпечує на 50 відсотків вищу швидкість передачі даних, але й споживає на 30 відсотків менше енергії, ніж рішення в моделях минулого року.

Лінійка, як і раніше, складається з двох варіантів:

Компактного з екраном близько 11 дюймів.

Збільшеного з дисплеєм розміром 13 дюймів.

Колірна палітра залишилася традиційною і включає космічний сірий, блакитний, фіолетовий та "сяючу зірку". Обсяг вбудованого сховища починається від 128 гігабайтів, проте за бажанням його можна розширити до 1 терабайта.

Скільки коштує iPad Air з M4?

Що стосується вартості:

Модель з меншим екраном і підтримкою лише Wi-Fi обійдеться у 599 доларів.

Версія з підтримкою стільникового зв'язку коштуватиме 749 доларів.

Для тих, кому потрібен більший екран, ціни починаються від 799 доларів за Wi-Fi модель та сягають 949 доларів за варіант з підтримкою 5G.

Прийом попередніх замовлень відкривається в середу, 4 березня, а офіційний старт продажів та доставка першим покупцям заплановані на 11 березня.

Це оновлення виглядає значно вагомішим за торішній випуск iPad Air сьомого покоління, де зміни були мінімальними.