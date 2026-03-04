Напередодні старту продажів у базі Geekbench з’явилися два результати тестування, які приписують новому iPad Air з чипом M4. На це звернуло увагу видання MacRumors.

Який приріст продуктивності показує новий чип?

Обидва тести вказують на ідентифікатор моделі iPad16,11, що відповідає 13-дюймовій версії з Wi-Fi та Cellular. У першому випадку пристрій набрав 3438 балів у одноядерному режимі та 12 885 у багатоядерному. Другий результат показав 3714 балів у single-core та 12 296 у multi-core.

Для порівняння, 13-дюймовий iPad Air з чипом M3 у середньому набирає 3048 балів у одноядерному тесті та 11 667 у багатоядерному. Це означає, що нова модель може запропонувати приріст від 13% до 22% у single-core та приблизно від 5% до 10% у multi-core продуктивності – залежно від конкретного результату.

Водночас важливо врахувати одну особливість. Чип M4 у новому iPad Air має 8-ядерний CPU та 9-ядерний GPU. Для порівняння, iPad Pro з M4 оснащувався конфігурацією до 10 ядер CPU та 10 ядер GPU.

У тестах Geekbench 13-дюймовий iPad Pro з M4 демонстрував 3704 бали в одноядерному режимі та 13 805 у багатоядерному. Це свідчить про те, що iPad Air з M4 або майже не поступається Pro в single-core, або відстає до 7%. У багатоядерних тестах різниця більша – приблизно від 7% до 11% на користь Pro.

Як пише Toms guide, попри це, варто ставитися до попередніх результатів обережно. Дані Geekbench для ще не випущених пристроїв можуть змінюватися після фінального програмного налаштування та оновлень.

Офіційний старт продажів запланований на 11 березня. Після появи пристроїв у магазинах варто очікувати більше тестів, оглядів і практичних порівнянь, які покажуть реальну різницю між новим iPad Air, попередньою моделлю та версією Pro у повсякденному використанні.