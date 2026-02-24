Новинка рассчитана на тех, кому нужен надежный и мощный гаджет для ежедневных задач и длительных игровых сессий, объясняет GSMArena.

Какие технические характеристики и возможности предлагает пользователям iQOO 15R?

Сердцем нового смартфона стал новейший восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, обеспечивающий высокую скорость работы в любых приложениях. Чтобы железо не перегревалось во время пиковых нагрузок, разработчики интегрировали продвинутую систему охлаждения IceCore VC с большой испарительной камерой.

Смартфон предлагается в нескольких конфигурациях: пользователи могут выбрать версию с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а объем внутреннего накопителя UFS 4.1 может составлять 256 или 512 Гбайт.

Отдельное внимание уделили геймерам, добавив специальный чип Q2 Supercomputing Chip, который с помощью метода интерполяции кадров значительно повышает плавность игрового процесса.

iQOO 15R доступен в черном и сером цветах / Фото iQOO

Какой экран получил смартфон?

Визуальный опыт обеспечивает 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750×1260 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, что делает анимации максимально плавными.

Панель отличается пиковой яркостью пиковой яркостью 5000 кд/м2 и безопасной для глаз частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, что минимизирует мерцание. Внешнюю защиту обеспечивает стекло Schott Xensation Alpha, а сканер отпечатков пальцев удобно размещен под поверхностью экрана.

Камеры iQOO 15R

Для фото и видео предусмотрена двойная основная камера с главным сенсором Sony LYT-700V на 50 Мп и сверхширокоугольным датчиком на 8 Мп. Селфи-камера на 32 Мп аккуратно вмонтирована в верхней части дисплея.

Кстати, смартфон не боится экстремальных условий, ведь его корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP68/IP69.

Король автономности

Главным преимуществом iQOO 15R является аккумулятор емкостью 7600 мА-ч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также позволяет заряжать другие устройства через кабель с помощью функции обратной зарядки.

Устройство имеет толщину 7,9 миллиметра и весит 206 граммов. Гаджет работает на базе Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6. Производитель обещает длительную поддержку: четыре года обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.

Сколько стоит iQOO 15R?

Смартфон выходит в черном и сером цветах. Цена зависит от объема памяти: