Что мы знаем о будущем Nothing Phone (4a)?

Бренд Nothing официально презентовал дизайн задней панели своего нового смартфона Phone (4a). Хотя полноценная премьера запланирована на 5 марта 2026 года, производитель решил не держать внешний вид в секрете, подтвердив многие предыдущие догадки аналитиков, пишет 24 Канал.

Изображение, которое, вероятно, призвано обогнать возможные утечки, опубликовали 23 февраля на странице компании Nothing в соцсети X. Внешность устройства выглядит сбалансированной, сохраняя при этом характерную для марки эстетику, которая уже успела стать узнаваемой на рынке мобильных устройств.



Nothing Phone (4a) / Фото Nothing

Одной из самых интересных деталей обновленного дизайна стало изменение расположения фирменных световых индикаторов. Система Glyph, которая ранее занимала значительную часть задней поверхности, теперь сосредоточена справа в виде матричной панели Glyph Bar. Она состоит из 63 отдельных мини-светодиодов, которые выстроены в вертикальный столбик, сформированный из небольших квадратиков.



Система Glyph в новом смартфоне Nothing Phone (4a) / Фото Nothing

Это решение позволяет сохранить функциональность визуальных уведомлений, одновременно придавая смартфону более лаконичный и современный вид, хотя это явно понравится не всем.

Основной акцент в дизайне сделан на модули камер и полупрозрачной структуре корпуса, что открывает вид на внутренние компоненты устройства.

Несмотря на то, что до официального мероприятия остается еще некоторое время, в сети уже появились подробные технические характеристики модели. Смартфон получит AMOLED-дисплей диагональю 6.7 дюйма. Экран будет поддерживать высокое разрешение и частоту обновления изображения на уровне 120 герц, что обеспечит плавность интерфейса и качественную картинку в играх и при просмотре мультимедийного контента, пишет Gizmochina.

Производительность Phone (4a) будет базироваться на чипсете Snapdragon 7s Gen 4.

Ожидается, что производитель предложит конфигурации с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти.

Для хранения данных пользователи смогут выбрать варианты с накопителем емкостью 128 или 256 гигабайт.

Отдельное внимание уделили автономности: аппарат оснастят батареей на 5400 миллиампер-часов, а скорость зарядки составит 50 ватт.

Корпус устройства получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

Nothing планирует выпустить смартфон в четырех цветовых решениях: классических черном и белом, а также в новых для линейки синем и розовом цветах.

Камеры

Фотовозможности смартфона будут представлены тройной основной камерой.

Главный модуль будет иметь разрешение 50 мегапикселей.

Такое же разрешение в 50 мегапикселей получит и телеобъектив, который обеспечит 3.5-кратное оптическое приближение.

Дополнять эту систему будет ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей.

Дата презентации

Интересно, что презентация 5 марта состоится в тот же день, когда свое мероприятие проведет компания Apple, что обещает сделать этот вечер чрезвычайно насыщенным для мира технологий.

Стоит также напомнить, что по словам Карла Пея, руководителя компании, в 2026 году ожидается определенное повышение цен на новые модели смартфонов бренда. При этом выход флагманского Phone (4) в этом году не планируется, поэтому бюджетный Phone (4a) станет главной новинкой сезона для фанатов марки.