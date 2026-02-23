Що ми знаємо про майбутній Nothing Phone (4a)?

Бренд Nothing офіційно презентував дизайн задньої панелі свого нового смартфона Phone (4a). Хоча повноцінна прем'єра запланована на 5 березня 2026 року, виробник вирішив не тримати зовнішній вигляд у секреті, підтвердивши багато попередніх здогадок аналітиків, пише 24 Канал.

Дивіться також Galaxy S26 Ultra ще не вийшов, а вже обійшов за продуктивністю топовий iPhone 17 Pro Max

Зображення, котре, ймовірно, покликане обігнати можливі витоки, опублікували 23 лютого на сторінці компанії Nothing у соцмережі X. Зовнішність пристрою виглядає збалансованою, зберігаючи при цьому характерну для марки естетику, яка вже встигла стати впізнаваною на ринку мобільних пристроїв.



Nothing Phone (4a) / Фото Nothing

Однією з найцікавіших деталей оновленого дизайну стала зміна розташування фірмових світлових індикаторів. Система Glyph, яка раніше займала значну частину задньої поверхні, тепер зосереджена праворуч у вигляді матричної панелі Glyph Bar. Вона складається з 63 окремих міні-світлодіодів, які вишикувані у вертикальний стовпчик, сформований із невеликих квадратиків.



Система Glyph у новому смартфоні Nothing Phone (4a) / Фото Nothing

Це рішення дозволяє зберегти функціональність візуальних сповіщень, одночасно надаючи смартфону більш лаконічного та сучасного вигляду, хоча це явно сподобається не всім.

Основний акцент у дизайні зроблено на модулі камер та напівпрозорій структурі корпусу, що відкриває вид на внутрішні компоненти пристрою.

Попри те, що до офіційного заходу залишається ще певний час, у мережі вже з'явилися детальні технічні характеристики моделі. Смартфон отримає AMOLED-дисплей діагоналлю 6.7 дюйма. Екран підтримуватиме високу роздільну здатність і частоту оновлення зображення на рівні 120 герц, що забезпечить плавність інтерфейсу та якісну картинку в іграх та при перегляді мультимедійного контенту, пише Gizmochina.

Продуктивність Phone (4a) базуватиметься на чипсеті Snapdragon 7s Gen 4.

Очікується, що виробник запропонує конфігурації з 8 або 12 гігабайтами оперативної пам'яті.

Для зберігання даних користувачі зможуть обрати варіанти з накопичувачем ємністю 128 або 256 гігабайтів.

Окрему увагу приділили автономності: апарат оснастять батареєю на 5400 міліампер-годин, а швидкість зарядки складе 50 ват.

Корпус пристрою отримає захист від пилу та вологи за стандартом IP65.

Nothing планує випустити смартфон у чотирьох кольорових рішеннях: класичних чорному та білому, а також у нових для лінійки синьому та рожевому кольорах.

Камери

Фотоможливості смартфона будуть представлені потрійною основною камерою.

Головний модуль матиме роздільну здатність 50 мегапікселів.

Таку ж роздільну здатність у 50 мегапікселів отримає і телеоб'єктив, який забезпечить 3.5-кратне оптичне наближення.

Доповнюватиме цю систему ультраширококутний об'єктив на 8 мегапікселів.

Дивіться також Компанія Nothing видала професійні знімки на фотоапарат за фотографії на смартфон Phone 3

Дата презентації

Цікаво, що презентація 5 березня відбудеться в той самий день, коли свій захід проведе компанія Apple, що обіцяє зробити цей вечір надзвичайно насиченим для світу технологій.

Варто також нагадати, що за словами Карла Пея, керівника компанії, у 2026 році очікується певне підвищення цін на нові моделі смартфонів бренду. При цьому вихід флагманського Phone (4) у цьому році не планується, тому бюджетний Phone (4a) стане головною новинкою сезону для фанатів марки.