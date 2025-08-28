Що пішло не так у рекламній кампанії Nothing?

Історія з маніпуляціями в рекламі смартфонів не нова. Майже десять років тому Huawei звинуватили у використанні знімків, зроблених на дорогу дзеркальну камеру, для просування флагмана P9. Кілька років потому в аналогічній ситуації опинилася Samsung. Тепер, схоже, цей досвід вирішила повторити Nothing, яка позиціонує себе як новатор на ринку Android-пристроїв, пише 24 Канал з посиланням на Android Police.

Скандал розгорівся після того, як анонімне джерело надіслало журналістам відеозапис, де було показано демонстраційний стенд Nothing Phone (3) у магазині. Телефон був увімкнений, а на екрані можна було бачити спеціальний застосунок, який демонстрував зразки фотографій, нібито знятих на цей смартфон. Розділ у додатку мав назву #WithNothing, а підзаголовок стверджував: "Оцініть самі. Ось що зняла наша спільнота на Phone (3)".

Проблема полягала в тому, що всі п'ять представлених зображень виявилися професійними знімками з фотостоку Stills. Це підтвердили одразу кілька профільних видань, а один із фотографів, чия робота була використана, сам звернувся до медіа. Вивчення EXIF-даних оригінальних файлів показало, що фотографії були зроблені ще у 2023 році й точно не за допомогою камери Phone (3).



Ліворуч – скриншот із застосунка Nothing, який нібито показує фотографії, зроблені на камеру Phone (3). Праворуч – оригінальне фото з фотостоку Stills / Колаж 24 Каналу / Зображення Android Police та Абдуллахі Сантуракі

Що каже компанія?

Реакція компанії не змусила на себе довго чекати. Співзасновник Nothing, Акіс Еванджелідіс, публічно перепросив у соціальних мережах, назвавши інцидент "прикрою помилкою". За його словами, ці зображення були лише тимчасовими заповнювачами і використовувалися "без злого наміру". Він пояснив, що раніше для таких цілей компанія використовувала старі знімки, зроблені на пристрої Nothing, але через залучення нових команд та співробітників цього разу були використані платні стокові фото. Їх просто забули замінити на справжні зображення з камери Phone (3).

Варто зазначити, що компанія має окремий сайт, де демонструє фотографії, дійсно зроблені на її смартфони. Якість знімків чудова, тож компанії насправді немає сенсу маніпулювати, видаючи професійні кадри за роботу Phone (3a).

З іншого боку, лишається незрозумілим, навіщо було платити гроші за професійні зображення, які все одно збиратися потім замінити, якщо є безплатні власні. Це не лише не має сенсу з погляду логіки, а й підвищує ризик подібної помилки.

Цей випадок став уже другим скандалом, пов'язаним із камерами Nothing, за останній рік. У лютому компанія була змушена виправдовуватися за некоректне відеопорівняння Phone (3a) з iPhone 16 Pro Max, де для зйомки на iPhone використовувався слабший ультраширококутний об'єктив замість основного. Тоді в Nothing пообіцяли бути уважнішими в майбутньому, але новий інцидент ставить під сумнів ефективність їхнього контролю.

Сам же Nothing Phone (3) позиціонується як перший "справжній флагман" бренду з 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм, процесором Snapdragon 8s Gen 4 та потрійною основною камерою на 50 мегапікселів.