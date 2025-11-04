Бренд Nothing оголосив, що вже незабаром користувачі зможуть повністю видалити деякі з цих програм, зокрема сервіси Meta, які раніше можна було лише вимкнути, інформує 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Чому Nothing змінила свою політику щодо програм?

Представлений наприкінці жовтня смартфон Phone (3a) Lite став першим пристроєм Nothing, який постачався з попередньо встановленим стороннім програмним забезпеченням. Таке рішення суперечило іміджу компанії, побудованому на ідеї "чистого" Android та прозорості, дуже не сподобалося користувачам.

У відповідь на критику співзасновник бренду Акіс Евангелідіс повідомив на ком'юніті сторінці Nothing, що компанія надасть можливість повністю видаляти сервіси Meta.

Це стосується таких застосунків:

Meta App Installer,

Meta App Manager,

Meta Services.

Раніше ці програми можна було лише деактивувати. Оновлення, яке дозволить повне видалення, стане доступним наприкінці листопада.

Як щодо інших програм?

Водночас компанія поки не прокоментувала ситуацію із застосунком Lock Glimpse. Цей сервіс за замовчуванням змінює шпалери на екрані блокування та показує посилання на статті й сайти, на які користувач не підписувався.

Хоча його можна вимкнути в налаштуваннях, він може дратувати менш досвідчених власників смартфонів.

Nothing також зазначає, що інші попередньо встановлені програми, як-от TikTok (у деяких регіонах), Instagram та Facebook, можна повністю видалити.

За словами компанії, набір сервісів Meta був потрібен лише для стабільної роботи та оновлення програмного забезпечення. Крім того, під час першого налаштування пристрою запускається новий сервіс рекомендацій, який пропонує перевірені застосунки. Цей крок можна повністю пропустити або вимкнути в налаштуваннях системи.

Які характеристики Nothing Phone (3a) Lite?

Компанія Nothing представила Phone (3a) Lite 29 жовтня, як повідомляв Engadget. Пристрій став найдоступнішим апаратом у серії Phone 3. Корпус смартфона виготовлений зі скла Panda Glass та має алюмінієву рамку, зберігаючи фірмовий асиметричний та прозорий дизайн.



Nothing Phone (3a) Lite / Фото Nothing

За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, створений за 4-нанометровим техпроцесом. За словами виробника, цей чип на 15% швидший за процесор у Phone (2a).

Смартфон оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ з можливістю розширення картою microSD до 2 ТБ. Для охолодження використовується рідинна система.

Пристрій отримав 6,77-дюймовий гнучкий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080×2392 пікселів, адаптивною частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 3000 кд/м2. Основна камера складається з трьох модулів:

50-мегапіксельного сенсора Samsung,

8-мегапіксельного ширококутного об'єктива

та макрооб'єктива.

Вона підтримує запис відео у форматі 4K з частотою 30 кадрів за секунду. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Система підсвічування Glyph у цій моделі спрощена до одного світлодіодного індикатора Glyph Light, який сповіщає про повідомлення, коли телефон лежить екраном донизу.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує до 22 годин перегляду відео. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, яка заряджає батарею до 50% приблизно за 20 хвилин. Смартфон також має захист від пилу та води за стандартом IP54 і багатофункціональну кнопку Essential Key.

Телефон працює під управлінням Android 15 з оболонкою Nothing OS 3.5.

Скільки коштує Phone (3a) Lite?

Nothing Phone (3a) Lite вже доступний у Європі в білому та чорному кольорах. Вартість моделі на 128 ГБ становить 249 євро, а версія на 256 ГБ коштує 279 євро.