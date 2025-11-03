Apple працює над трьома новими кольоровими варіантами для iPhone 18 Pro. Компанія нібито тестує відтінки Coffee, Burgundy та Purple. Вони покликані зробити преміальну лінійку теплішою й насиченішою у порівнянні з традиційними металевими та нейтральними тонами, які панували раніше. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на витік інформації у Weibo.

Дивіться також Користувачі iPhone дуже незадоволені цією функцією в новій iOS 26

Які кольори і функції може отримати iPhone 18 Pro?

Якщо інформація підтвердиться, то кольори Coffee і Burgundy стануть новими для iPhone. Coffee описують як глибокий коричневий відтінок із природним і стриманим виглядом — у дусі золотистого iPhone XS або Desert Titanium з iPhone 16 Pro, але темніший і тепліший. Burgundy входить до червоної гами й поєднує бордові та коричнево-фіолетові ноти, нагадуючи відтінок вина. Purple вже з’являвся у різних моделях iPhone, зокрема у XR, 11, 12 та 14 Pro, але тепер нібито стане більш приглушеним і теплим.

Як пише Ubergizmo, Apple не планує пропонувати чорний колір для iPhone 18 Pro — як і в iPhone 17 Pro, який випустили у Silver, Deep Blue та Cosmic Orange. Відмова від класичного чорного та сірого може бути частиною ширшої стратегії Apple, що дозволяє виділити Pro-серії за допомогою насичених відтінків і підкреслити їхню преміальність.

Окрім змін у дизайні, очікується низка технічних оновлень. iPhone 18 Pro має отримати чип A20, створений за 2-нм технологією TSMC. Це має забезпечити відчутний стрибок продуктивності та енергоефективності. Також чутки говорять про основну камеру зі змінною діафрагмою, новий модем C2 для покращеного зв’язку та оновлену систему Camera Control, яка спростить управління зйомкою.

Apple традиційно не коментує витоки, але подібна інформація про кольорові варіанти часто з’являється задовго до презентації. Якщо прогнози справдяться, iPhone 18 Pro може стати однією з найбільш різноманітних за дизайном і технологіями моделей у серії.

Чому Тім Кук обіцяє більше ШІ у ваших Apple девайсах?