Які методи заощадять заряд батареї?

Для суттєвого подовження роботи варто почати з базових налаштувань: мінімальна яскравість екрана, вимкнення підсвічування клавіатури та Bluetooth (замініть підключення навушників та інших пристроїв через дріт, якщо це можливо). Якщо вам протягом певного часу не буде потрібен Wi-Fi, його також слід вимкнути, пише 24 Канал.

Операційні системи мають спеціальні режими енергозбереження, які обмежують фонову активність додатків та оновлення.

У Windows 10 відкрийте налаштування й оберіть розділ "Система". Потім знайдіть "Живлення та режим сну". Перш за все, налаштуйте автоматичне вимкнення екрана та перехід у режим сну – встановіть мінімальні значення, щоб зменшити споживання енергії. Натиснувши "Додаткові налаштування живлення" праворуч також можна обрати один з трьох планів (третій може бути прихований під спадним меню, тому його треба буде додатково розгорнути). Мінімум споживання дорівнює зменшеній продуктивності, але якщо Вам потрібно зекономити енергію, це того варте.

У Windows 11 логіка та сама: зайдіть у налаштування, оберіть меню "Система" і "Живлення та акумулятор". Тут можна активувати режим "Заощадження акумулятора", який автоматично знижує яскравість, обмежує фонові процеси та налаштовує режими сну, щоб подовжити час роботи від батареї на ноутбуках. Активувати режим енергозбереження можна також через значок батареї на панелі завдань.

Енергозбереження в macOS реалізується через "Параметри системи" – "Акумулятор" (для ноутбуків) / "Енергія". Тут можна ввімкнути Режим низького енергоспоживання для економії заряду, налаштувати час переходу в сплячий режим, керувати функцією Оптимізованого заряджання батареї (для її довговічності), а також використовувати Монітор активності для перевірки програм, що споживають багато енергії, та вимикати непотрібні модулі (Wi-Fi, Bluetooth).

Зайдіть у Диспетчер завдань

У Windows можна визначити, які програми споживають багато ресурсів. Для цього відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc або натисніть правою кнопкою миші на годиннику й оберіть відповідне меню знизу) і на першій вкладці "Процеси" перегляньте, які програми споживають найбільше енергії. За можливості закрийте непотрібні програми через Диспетчер.

Зверніть увагу. Якщо ви закриваєте програми через звичайні кнопки керування вікном зверху, вони можуть не закриватися повністю, а лише згортатись у трей (месенджери, браузери, торрент-трекери, ШІ, VPN).

На macOS також можна знайти ресурсомісткі програми. Для цього відкрийте Монітор активності (Activity Monitor) та перейдіть на вкладку Енергія. Стовпці "Енергонавантаження" та "Споживання за 12 годин" покажуть програми, які найбільше впливають на батарею.

Контролюйте ваш браузер

Браузер може бути одним із найбільших споживачів енергії батареї. Кожна окрема вкладка – це мінус до акумулятора. Тому закривайте непотрібні вкладки, коли вони виконали свою функцію. Крім того, в налаштуваннях можна увімкнути автоматичне вивантаження вкладки з пам'яті, щоб зберегти ресурси. Кожен розробник має власне меню, але як правило вкладка налаштувань, яка за це відповідає, називається "Продуктивність", "Ефективність", "Швидкодія" тощо.

Як почувається ваше залізо?

Апаратна частина ноутбука також відіграє важливу роль. Заміна старого жорсткого диска (HDD) на сучасний SSD-накопичувач зменшує витрати енергії під час операцій із даними. Також важливо стежити за чистотою системи охолодження та вчасно змінювати термопасту, адже перегрів змушує вентилятори працювати інтенсивніше, швидше виснажуючи батарею.

Для економії заряду фахівці рекомендують використовувати тачпад замість мишки та обмежувати потужність процесора й відеокарти під час виконання простих завдань.



Поради щодо автономності ноутбука під час відключень / Фото Unsplash

Джерела живлення

Окрему увагу слід приділити зовнішнім джерелам живлення. Павербанки з підтримкою Power Delivery потужністю від 100 ватів і ємністю понад 20 000 міліампер-годин здатні заряджати більшість сучасних ноутбуків.

При використанні портативних зарядних станцій слід розраховувати необхідну ємність із запасом 20 – 30% для компенсації втрат при перетворенні енергії.

Деякі ігрові моделі підтримують обхідну зарядку, яка дозволяє живити компоненти напряму, оминаючи акумулятор, що запобігає його нагріванню та зносу.