Правильний вибір павербанка стає питанням не лише зручності, але й готовності до непередбачуваних ситуацій. 24 Канал зібрав найкращі поради, актуальні у 2025 році.

Ємність акумулятора: скільки насправді потрібно?

Ємність – це перший параметр, на який звертають увагу при виборі павербанка. Вона вимірюється в міліампер-годинах і показує, скільки енергії може накопичити пристрій. Однак важливо розуміти різницю між номінальною та реальною ємністю. Павербанк на 10 000 міліампер-годин насправді віддасть приблизно 6000 – 7000 міліампер-годин через втрати енергії при перетворенні напруги з 3,7-вольтової батареї до 5 вольтів для зарядки пристроїв. Тому від заявленої ємності потрібно віднімати 30 – 40%, щоб отримати реальне уявлення про можливості пристрою.

Для смартфонів з батареєю 5 000 міліампер-годин павербанк на 20 000 міліампер-годин забезпечить три повноцінні зарядки, а не чотири, як може здатися. Планшетам потрібні моделі від 20 000 міліампер-годин, а для ноутбуків краще обирати варіанти від 30 000 до 50 000 міліампер-годин.

В умовах тривалих відключень світла експерти радять павербанки з ємністю від 20 000 міліампер-годин – такий запас дозволяє декілька разів зарядити телефон та підтримувати зв'язок упродовж кількох днів.

Типи акумуляторів: літій-іонні проти літій-полімерних

Сучасні павербанки використовують два основні типи батарей – літій-іонні (Li-Ion) та літій-полімерні (Li-Pol), кожен з яких має свої переваги.

Літій-іонні акумулятори відзначаються високою енергоємністю, доступною вартістю та тривалим терміном служби – вони витримують 500 – 1000 циклів зарядки. Такі батареї оптимальні для тих, хто шукає бюджетний варіант з максимальною ємністю.

Літій-полімерні акумулятори легші й безпечніші, оскільки використовують електроліт у вигляді полімеру замість рідини, що знижує ризик витоку чи займання. Вони дозволяють створювати тонші та компактніші пристрої, хоча їхня ємність зазвичай дещо нижча за Li-Ion при тих самих габаритах. Li-Pol краще зберігають заряд протягом тривалого часу без використання та працюють стабільніше при різних температурах. Однак коштують вони дорожче.



Батареї можуть бути літій-іонні або літій-полімерні / Фото Depositphotos

Потужність зарядки: швидкість має значення

Вихідна потужність павербанка визначає швидкість зарядки підключених пристроїв і вимірюється у ватах (Вт). Для смартфонів оптимальною є потужність від 18 Вт, що забезпечує відносно швидку зарядку. Планшети потребують 30 Вт, а ноутбуки – від 45 до 100 Вт.

У 2025 році стандартами швидкої зарядки стали технології Power Delivery (PD) та Quick Charge (QC). Power Delivery динамічно регулює потужність залежно від підключеного пристрою, дозволяючи зарядити смартфон до 50% всього за 30 хвилин. Павербанки з підтримкою PD 3.0 та вихідною потужністю до 100 Вт здатні ефективно заряджати навіть MacBook Pro та інші ноутбуки. Quick Charge забезпечує аналогічну швидкість для Android-пристроїв.

Важливо також звертати увагу на вхідну потужність – показник того, наскільки швидко заряджається сам павербанк. Моделі з вхідною потужністю 18 – 30 Вт заповнюються значно швидше за стандартні 5-10 Вт.​

Порти та роз'єми: універсальність рішення

Кількість та типи портів визначають універсальність павербанка. У 2025 році стандартом стали порти USB-C, які підтримують як вхід, так і вихід, дозволяючи заряджати пристрій і віддавати енергію через один роз'єм. USB-C заряджає павербанк швидше, ніж застарілий micro-USB, завдяки новішому та потужнішому стандарту.

Наявність кількох портів – USB-C, USB-A та навіть вбудованих кабелів – дозволяє одночасно заряджати два-три пристрої. Це особливо актуально в умовах відключень, коли потрібно підтримувати роботу смартфона, роутера та інших гаджетів. Деякі моделі пропонують до шести портів, що перетворює павербанк на справжню зарядну станцію.​

Також з'явилися павербанки з підтримкою бездротової зарядки за стандартом Qi або MagSafe для iPhone. Бездротова зарядка потужністю до 15 Вт забезпечує зручність використання, хоча її ефективність дещо нижча за дротову.

Системи захисту: безпека понад усе

Якісний павербанк повинен мати багаторівневий захист від перезарядження, перерозрядки, перегріву, короткого замикання та перенапруги. Ці системи запобігають пошкодженню як самого павербанка, так і підключених до нього гаджетів. Особливо важливий захист від перегріву, оскільки тривале використання під високим навантаженням або заряджання під прямими сонячними променями може спричинити перегрівання елементів живлення.

Підроблені та неякісні павербанки часто не мають належних систем захисту, що значно підвищує ризик займання чи вибуху. Експерти наголошують на важливості купівлі продукції від перевірених виробників, таких як Anker, Baseus, Xiaomi, які додають захисні коди для перевірки справжності товару.​

Додаткові функції для українських реалій

В умовах блекаутів корисними стають додаткові функції павербанків. LED-ліхтарик допомагає в темряві, а цифровий дисплей або LED-індикатор точно показує рівень заряду, що дозволяє планувати використання енергії. Деякі моделі оснащені функцією Pass-Through, яка дозволяє одночасно заряджати павербанк та підключений до нього пристрій.​

Павербанки на сонячних батареях теоретично можуть заряджатися від сонця, однак їхня ефективність сильно залежить від погодних умов. Для максимальної ефективності сонячну панель потрібно розміщувати під прямими променями під кутом 35 – 45 градусів, а зарядка взимку, коли погода рідко буває сонячною, відбувається оптимально з 10:00 до 15:00 при температурі не нижче 10 градусів Цельсія. Проте експерти радять розглядати сонячну зарядку як додаткову, а не основну функцію.​

Розмір, вага та портативність

Павербанки з більшою ємністю зазвичай важчі та габаритніші. Моделі на 10 000 – 15 000 міліампер-годин оптимальні для щоденного носіння у сумці або кишені. Павербанки на 30 000 – 50 000 міліампер-годин та вище важать до 2 кілограмів і краще підходять для домашнього використання або походів, коли вага не критична.



Такі павербанки, як цей з обсягом у 50 000 міліампер-годин, важать буде багато, тому підходять лише для домашнього використання / Фото Sandberg

Правила експлуатації: як продовжити термін служби

Щоб павербанк служив довше, важливо дотримуватися простих правил:

Не допускайте повного розряду – літій-іонні батареї краще працюють при заряді 20 – 80%.

Не заряджайте павербанк на 100%, якщо плануєте тривале зберігання. Оптимальний рівень 50 – 60%.

Використовуйте тільки якісні оригінальні кабелі та адаптери, оскільки дешеві зарядки подають нестабільну напругу і можуть спричинити перегрів.

Уникайте зарядки при екстремальних температурах та не залишайте павербанк під прямими сонячними променями.

Регулярно перевіряйте стан портів та корпусу – механічні пошкодження можуть призвести до небезпечних ситуацій.

Бренди та ціни у 2025 році

Серед найнадійніших брендів павербанків експерти виділяють Anker, який продовжує лідирувати завдяки GaN-технології та ефективності до 85%.

Baseus пропонує потужні моделі з цифровими дисплеями та підтримкою зарядки ноутбуків до 145 Вт.

Xiaomi залишається популярним вибором завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості.

Ціни на павербанки в Україні варіюються залежно від характеристик: бюджетні моделі коштують 500 – 800 гривень, середній сегмент обійдеться в 1500 – 2500 гривень, а преміальні варіанти з максимальною ємністю та потужністю коштують від 3000 гривень і вище.