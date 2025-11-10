Редакція 24 Каналу ознайомилася з пристроями доступними на ринку. Ми дослідили характеристики цих девайсів і можемо допомогти вам з вибором зарядної станції, яка найкраще підійде для вашого домашнього робочого місця.

EcoFlow DELTA 2 Max

Технічні характеристики

Ємність : 2048 Вт·год​

: 2048 Вт·год​ Номінальна потужність : 2400 Вт (пікова 4800 Вт)​

: 2400 Вт (пікова 4800 Вт)​ Тип акумулятора : LiFePO4 з ресурсом 3000+ циклів​

: LiFePO4 з ресурсом 3000+ циклів​ Час зарядки : 80 хвилин від мережі (технологія X-Stream)​

: 80 хвилин від мережі (технологія X-Stream)​ Порти : 4 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)​

: 4 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)​ Вага : 23 кг​

: 23 кг​ Ціна: ~64 999 грн​



EcoFlow DELTA 2 Max / Фото EcoFlow

Ця модель має ємність 2048 Вт·год і номінальну потужність 2400 Вт, що дозволяє працювати навіть із потужними настільними ПК. Крім того, DELTA 2 Max підтримує технологію X-Boost, яка підвищує навантаження до 3000 Вт, що дозволить вам запустити практично будь-який домашній пристрій.

Вона живить комп'ютер із монітором близько 8–9 годин або ноутбук із роутером і світлом – до 20 годин. Повна зарядка від мережі займає всього 80 хвилин. Попри високу потужність, станція важить помірні 23 кг.

BLUETTI AC200L

Технічні характеристики

Ємність : 2048 Вт·год​

: 2048 Вт·год​ Номінальна потужність : 2400 Вт (підвищення до 3600 Вт)​

: 2400 Вт (підвищення до 3600 Вт)​ Тип акумулятора : LiFePO4 з ресурсом 3000+ циклів​

: LiFePO4 з ресурсом 3000+ циклів​ Час зарядки : 0-80% за 45 хвилин (2400 Вт вхід)​

: 0-80% за 45 хвилин (2400 Вт вхід)​ Порти : 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)​

: 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)​ Вага : 28,3 кг​

: 28,3 кг​ Ціна: ~56 999 грн​



BLUETTI AC200L / Фото BLUETTI

BLUETTI AC200L – один із лідерів преміум-класу з ємністю 2048 Вт·год і потужністю 2400–3600 Вт. Модель вирізняється неймовірно швидким поповненням енергії: 80 % заряду за 45 хвилин.

Заряду вистачає на 8–9 годин роботи комп'ютера чи понад 20 годин для ноутбука. AC200L тихо працює (до 50 дБ) і підтримує підключення сонячних панелей до 1200 Вт, що робить її придатною для незалежної роботи навіть у тривалих відключеннях.

Anker 757 PowerHouse

Технічні характеристики:

Ємність : 1229 Вт·год​

: 1229 Вт·год​ Номінальна потужність : 1500 Вт (пікова 2400 Вт)​

: 1500 Вт (пікова 2400 Вт)​ Тип акумулятора : LiFePO4 з ресурсом 3000 циклів​

: LiFePO4 з ресурсом 3000 циклів​ Час зарядки : 1 година до 80% (HyperFlash)​

: 1 година до 80% (HyperFlash)​ Порти : 2 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт + 60 Вт)​

: 2 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт + 60 Вт)​ Вага : 19,9 кг​

: 19,9 кг​ Ціна: ~34 999 грн​​



Anker 757 PowerHouse / Фото Anker

Anker 757 PowerHouse має ємність 1229 Вт·год і потужність 1500 Вт. Її вистачає для роботи ноутбука та всієї офісної периферії до 12 годин або настільного ПК – до 6 годин.

За 1 годину станція набирає 80 % заряду. Вага – лише 19,9 кг. Головна перевага – надійна гарантія на 5 років і функція ДБЖ (менш як 20 мс перемикання), що запобігає втраті даних під час раптових знеструмлень.

Ugreen PowerRoam GS2200

Технічні характеристики:

Ємність : 2048 Вт·год​

: 2048 Вт·год​ Номінальна потужність : 2300 Вт (технологія U-Turbo до 3500 Вт)​

: 2300 Вт (технологія U-Turbo до 3500 Вт)​ Тип акумулятора : LiFePO4 з ресурсом 3000 циклів​

: LiFePO4 з ресурсом 3000 циклів​ Час зарядки : 1,5 години від мережі​

: 1,5 години від мережі​ Порти : 4 розетки 220В, 2 USB-A (22,5 Вт), 4 USB-C (до 140 Вт), Anderson (300 Вт)​

: 4 розетки 220В, 2 USB-A (22,5 Вт), 4 USB-C (до 140 Вт), Anderson (300 Вт)​ Вага : 25,4 кг​

: 25,4 кг​ Ціна: ~44 500 грн​



Ugreen PowerRoam GS2200 / Фото Ugreen

Ugreen PowerRoam GS2200 має ту ж ємність 2048 Вт·год, потужність 2300–3500 Вт та рекордну кількість портів: чотири розетки 220 В, чотири USB‑C із потужністю до 140 Вт і окремий вихід Anderson, для підключення сонячних панелей та аксесуарів.

Для офісного сценарію вистачає на 20 годин роботи ноутбука або 8–9 годин з ПК. Станцію зручно перевозити завдяки вбудованому візку з колесами, а застосунок Ugreen дозволяє контролювати заряд і навантаження зі смартфона.

EcoFlow DELTA 3 Plus

Технічні характеристики:

Ємність : 1024 Вт·год​

: 1024 Вт·год​ Номінальна потужність : 1800 Вт (пікова 3600 Вт)​

: 1800 Вт (пікова 3600 Вт)​ Тип акумулятора : LiFePO4 з ресурсом 4000 циклів​

: LiFePO4 з ресурсом 4000 циклів​ Час зарядки : 70 хвилин від мережі​

: 70 хвилин від мережі​ Порти : 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (140 Вт)​

: 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (140 Вт)​ Вага : 13 кг​

: 13 кг​ Ціна: ~40 999 грн​



EcoFlow DELTA 3 Plus / Фото EcoFlow

Найменша й найзручніша для перенесення модель у добірці – EcoFlow DELTA 3 Plus. Вона має ємність 1024 Вт·год і потужність 1800 Вт (пікова – 3600 Вт).

При вазі лише 13 кг пристрій забезпечує 10 годин автономної роботи ноутбука або 4–5 годин для настільного ПК. Повна зарядка займає 70 хвилин. Це оптимальне рішення для невеликого робочого місця чи мобільного офісу.

Скільки часу працюватимуть станції?

Нижче наведені показники є орієнтовними і залежать від багатьох значень та конкретних приладів, але вони дозволяють сформувати приблизне уявлення про те, на що ви можете розраховувати.