Правильный выбор павербанка становится вопросом не только удобства, но и готовности к непредвиденным ситуациям. 24 Канал собрал лучшие советы, актуальные в 2025 году.

Емкость аккумулятора: сколько на самом деле нужно?

Емкость – это первый параметр, на который обращают внимание при выборе павербанка. Она измеряется в миллиампер-часах и показывает, сколько энергии может накопить устройство. Однако важно понимать разницу между номинальной и реальной емкостью. Павербанк на 10 000 миллиампер-часов на самом деле отдаст примерно 6000 – 7000 миллиампер-часов из-за потерь энергии при преобразовании напряжения с 3,7-вольтовой батареи до 5 вольт для зарядки устройств. Поэтому от заявленной емкости нужно отнимать 30 – 40%, чтобы получить реальное представление о возможностях устройства.

Для смартфонов с батареей 5 000 миллиампер-часов павербанк на 20 000 миллиампер-часов обеспечит три полноценные зарядки, а не четыре, как может показаться. Планшетам нужны модели от 20 000 миллиампер-часов, а для ноутбуков лучше выбирать варианты от 30 000 до 50 000 миллиампер-часов.

В условиях длительных отключений света эксперты советуют павербанки с емкостью от 20 000 миллиампер-часов – такой запас позволяет несколько раз зарядить телефон и поддерживать связь в течение нескольких дней.

Типы аккумуляторов: литий-ионные против литий-полимерных

Современные павербанки используют два основных типа батарей – литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol), каждый из которых имеет свои преимущества.

Литий-ионные аккумуляторы отличаются высокой энергоемкостью, доступной стоимостью и длительным сроком службы – они выдерживают 500 – 1000 циклов зарядки. Такие батареи оптимальны для тех, кто ищет бюджетный вариант с максимальной емкостью.

Литий-полимерные аккумуляторы легче и безопаснее, поскольку используют электролит в виде полимера вместо жидкости, что снижает риск утечки или воспламенения. Они позволяют создавать более тонкие и компактные устройства, хотя их емкость обычно несколько ниже Li-Ion при тех же габаритах. Li-Pol лучше сохраняют заряд в течение длительного времени без использования и работают стабильнее при различных температурах. Однако стоят они дороже.



Батареи могут быть литий-ионные или литий-полимерные / Фото Depositphotos

Мощность зарядки: скорость имеет значение

Выходная мощность павербанка определяет скорость зарядки подключенных устройств и измеряется в ваттах (Вт). Для смартфонов оптимальной является мощность от 18 Вт, что обеспечивает относительно быструю зарядку. Планшеты требуют 30 Вт, а ноутбуки – от 45 до 100 Вт.

В 2025 году стандартами быстрой зарядки стали технологии Power Delivery (PD) и Quick Charge (QC). Power Delivery динамически регулирует мощность в зависимости от подключенного устройства, позволяя зарядить смартфон до 50% всего за 30 минут. Павербанки с поддержкой PD 3.0 и выходной мощностью до 100 Вт способны эффективно заряжать даже MacBook Pro и другие ноутбуки. Quick Charge обеспечивает аналогичную скорость для Android-устройств.

Важно также обращать внимание на входную мощность – показатель того, насколько быстро заряжается сам павербанк. Модели с входной мощностью 18 – 30 Вт заполняются значительно быстрее стандартных 5-10 Вт.

Порты и разъемы: универсальность решения

Количество и типы портов определяют универсальность павербанка. В 2025 году стандартом стали порты USB-C, которые поддерживают как вход, так и выход, позволяя заряжать устройство и отдавать энергию через один разъем. USB-C заряжает павербанк быстрее, чем устаревший micro-USB, благодаря более новому и мощному стандарту.

Наличие нескольких портов – USB-C, USB-A и даже встроенных кабелей – позволяет одновременно заряжать два-три устройства. Это особенно актуально в условиях отключений, когда нужно поддерживать работу смартфона, роутера и других гаджетов. Некоторые модели предлагают до шести портов, что превращает павербанк в настоящую зарядную станцию.

Также появились павербанки с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi или MagSafe для iPhone. Беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт обеспечивает удобство использования, хотя ее эффективность несколько ниже проводной.

Системы защиты: безопасность превыше всего

Качественный павербанк должен иметь многоуровневую защиту от перезарядки, переразрядки, перегрева, короткого замыкания и перенапряжения. Эти системы предотвращают повреждение как самого павербанка, так и подключенных к нему гаджетов. Особенно важна защита от перегрева, поскольку длительное использование под высокой нагрузкой или зарядки под прямыми солнечными лучами может привести к перегреву элементов питания.

Поддельные и некачественные павербанки часто не имеют надлежащих систем защиты, что значительно повышает риск возгорания или взрыва. Эксперты отмечают важность покупки продукции от проверенных производителей, таких как Anker, Baseus, Xiaomi, которые добавляют защитные коды для проверки подлинности товара.

Дополнительные функции для украинских реалий

В условиях блэкаутов полезными становятся дополнительные функции павербанков. LED-фонарик помогает в темноте, а цифровой дисплей или LED-индикатор точно показывает уровень заряда, что позволяет планировать использование энергии. Некоторые модели оснащены функцией Pass-Through, которая позволяет одновременно заряжать павербанк и подключенное к нему устройство.

Павербанки на солнечных батареях теоретически могут заряжаться от солнца, однако их эффективность сильно зависит от погодных условий. Для максимальной эффективности солнечную панель нужно размещать под прямыми лучами под углом 35 – 45 градусов, а зарядка зимой, когда погода редко бывает солнечной, происходит оптимально с 10:00 до 15:00 при температуре не ниже 10 градусов Цельсия. Однако эксперты советуют рассматривать солнечную зарядку как дополнительную, а не основную функцию.

Размер, вес и портативность

Павербанки с большей емкостью обычно тяжелее и габаритнее. Модели на 10 000 – 15 000 миллиампер-часов оптимальны для ежедневного ношения в сумке или кармане. Павербанки на 30 000 – 50 000 миллиампер-часов и выше весят до 2 килограммов и лучше подходят для домашнего использования или походов, когда вес не критичен.



Такие павербанки, как этот с объемом в 50 000 миллиампер-часов, весят будет много, поэтому подходят только для домашнего использования / Фото Sandberg

Правила эксплуатации: как продлить срок службы

Чтобы павербанк служил дольше, важно придерживаться простых правил:

Не допускайте полного разряда – литий-ионные батареи лучше работают при заряде 20 – 80%.

Не заряжайте павербанк на 100%, если планируете длительное хранение. Оптимальный уровень 50 – 60%.

Используйте только качественные оригинальные кабели и адаптеры, поскольку дешевые зарядки подают нестабильное напряжение и могут вызвать перегрев.

Избегайте зарядки при экстремальных температурах и не оставляйте павербанк под прямыми солнечными лучами.

Регулярно проверяйте состояние портов и корпуса – механические повреждения могут привести к опасным ситуациям.

Бренды и цены в 2025 году

Среди самых надежных брендов павербанков эксперты выделяют Anker, который продолжает лидировать благодаря GaN-технологии и эффективности до 85%.

Baseus предлагает мощные модели с цифровыми дисплеями и поддержкой зарядки ноутбуков до 145 Вт.

Xiaomi остается популярным выбором благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Цены на павербанки в Украине варьируются в зависимости от характеристик: бюджетные модели стоят 500 – 800 гривен, средний сегмент обойдется в 1500 – 2500 гривен, а премиальные варианты с максимальной емкостью и мощностью стоят от 3000 гривен и выше.