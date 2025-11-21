Как рассчитать необходимую мощность?

Первый шаг к выбору станции – определение суммарной мощности приборов, которые будут работать одновременно. Каждый электроприбор имеет номинальную рабочую мощность, но некоторые из них требуют гораздо больше энергии для запуска, пишет 24 Канал.

Смотрите также Инвертор в вашем доме: технология, выбор и практические советы, чтобы пережить отключения

Типичные показатели потребления основных бытовых приборов такие:

Микроволновая печь: 700 – 1200 ватт.

Электрический чайник: 1500 – 2000 ватт.

Холодильник: 300 – 350 ватт (рабочая мощность).

Бойлер накопительный (50 – 80 литров): 1500 – 3000 ватт.

Газовый котел (электроника): 80 – 150 ватт.

Роутер: до 20 ватт.

Ноутбук на зарядке: 45 – 65 ватт.

ПК: 150 – 700 ватт.

Электрическая плита: 1500 – 8000 ватт.

Фен: 1000 – 2000 ватт.

Утюг: 1500 – 2500 ватт.

Пылесос: 1500 – 2500 ватт.

Стиральная машина: 1500 – 2500 ватт.

Узнать конкретные показатели потребления ваших приборов можно с помощью специальных наклеек, которые есть на технике, или в документах, которые идут в комплекте.

Критически важным является понимание разницы между рабочей и пусковой мощностью. Холодильник при запуске компрессора потребляет в три-семь раз больше энергии, чем во время работы. Если его рабочая мощность составляет 300 ватт, пусковая может достигать 900 – 2100 ватт в зависимости от модели.

Для расчета необходимой мощности станции сложите рабочую мощность всех приборов, которые будут работать одновременно, и добавьте запас на наибольший пусковой скачок. Например, для одновременного питания роутера на 15 ватт, компьютера на 150 ватт, телевизора на 100 ватт, холодильника на 300 ватт и бойлера на 1400 ватт нужна станция минимум на 1965 ватт плюс запас на пусковую мощность холодильника.



Как выбрать зарядную станцию для питания микроволновки, чайника, холодильника и бойлера во время блэкаутов / Фото Unsplash

Как рассчитать необходимую емкость аккумулятора?

Емкость батареи определяет, сколько времени станция сможет обеспечивать питание ваших устройств. Она измеряется в ватт-часах.

Для расчета используйте простую формулу: умножьте суммарную мощность приборов на желаемую продолжительность их работы. Если ваши устройства потребляют 300 ватт, а емкость станции составляет 3000 ватт-часов, теоретически она обеспечит их работу в течение 10 часов.

Однако важно учитывать коэффициент потерь. Реальная эффективность составляет около 85-90% от заявленной емкости из-за потерь при преобразовании энергии. Поэтому всегда закладывайте запас 15 – 20% от рассчитанной мощности.

Для питания основных приборов в квартире (ноутбука, роутера и телефона) подойдут станции с емкостью 500 ватт-часов.

Если нужно обеспечить работу более мощной техники или более долгое время автономности, рассматривайте модели от 1000 ватт-часов и выше.

А для наиболее мощных приборов, таких как бойлер или стиральная машинка, рекомендуется с емкостью от 2000 ватт-часов.

Ключевые характеристики зарядной станции для бытовой техники