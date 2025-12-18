Як перевірити сумісність станції з вашим комп'ютером?

Перший крок до правильного вибору зарядної станції – це розуміння двох ключових параметрів: номінальної потужності та енергоємності акумулятора. Номінальна потужність визначає, чи зможе станція взагалі запустити ваш комп'ютер, а ємність показує, скільки часу пристрій зможе працювати від одного заряду, пише 24 Канал.

Комп'ютери, що складаються з окремого системного блока та монітора, споживають значно більше енергії порівняно з ноутбуками.

  • Звичайний офісний ПК разом із монітором потребує близько 200 – 300 ватів потужності.
  • Ігрові конфігурації можуть споживати від 500 до 700 ватів і більше.
  • Ноутбуки є набагато економнішими – їхнє споживання становить від 30 до 100 ватів залежно від моделі та навантаження.

Як дізнатися, скільки споживає комп'ютер?

  • Щоб дізнатися точне споживання вашого комп'ютера, можна скористатися онлайн-калькуляторами, такими як Power Supply Calculator на сайті Coolermaster, якщо ви знаєте моделі всіх складників свого комп'ютера. Ці інструменти дозволяють вказати всі компоненти системного блоку – процесор, відеокарту, оперативну пам'ять, накопичувачі – і автоматично розраховують загальне споживання енергії.
  • Серед інших варіантів – HWiNFO64, MSI Afterburner або HWMonitor. Встановіть, запустіть програму та перегляньте споживання окремих компонентів (CPU, GPU) в реальному часі.
  • Альтернативний спосіб – використання спеціального ватметра, який підключається між розеткою та комп'ютером і показує фактичне споживання в режимі реального часу. Це найнадійніший варіант, але він потребуватиме додаткових грошових витрат.

Підберіть потрібну потужність

Після того як ви визначили споживання комп'ютера, потрібно обрати зарядну станцію з номінальною потужністю, що перевищує це значення щонайменше на 20 – 30 відсотків (щоб компенсувати початковий стрибок енергії, необхідний на запуск).

Наприклад, якщо ваш ПК споживає 300 ватів, варто шукати станцію з потужністю від 400 ватів і вище. Це забезпечить стабільну роботу та залишить запас на пікові навантаження, які виникають під час запуску системи або інтенсивних обчислень.

Чи потягне зарядна станція робочий комп'ютер – як перевірити сумісність
Навіть не дуже потужна зарядна станція зможе зарядити ноутбук кілька разів, але для ПК потрібно вибирати щось дорожче / Фото Unsplash

Працюйте довше

Не менш важливим є розрахунок часу автономної роботи. Для цього потрібно знати енергоємність акумулятора зарядної станції, яка вимірюється у ват-годинах.

Час роботи розраховується за формулою: час роботи дорівнює ємності батареї поділеній на споживану потужність. Наприклад, станція з ємністю 960 ват-годин зможе живити комп'ютер потужністю 300 ватів приблизно три години.​

Чому час роботи може бути меншим, ніж ви розрахували?

Варто також врахувати коефіцієнт ефективності, який зазвичай становить 0,8 – 0,9. Це означає, що реальний час роботи буде трохи меншим від розрахункового через втрати енергії під час перетворення струму.

Тому якщо вам потрібно забезпечити роботу протягом певного часу, краще обирати станцію з запасом ємності на 20 – 30 відсотків більше від теоретично необхідної.

Що можна знайти на ринку сьогодні?

Сучасні портативні станції пропонують широкий діапазон характеристик – від компактних моделей на 500 – 600 ватів для ноутбуків до потужних рішень на 3000 – 5000 ватів, здатних живити ігрові системи та додаткову периферію.

Що стосується часу роботи, то сьогодні існують пропозиції від кількох сотень до кількох тисяч ват-годин. Останні будуть важчими і коштуватимуть дорожче, але протримаються довше.

Багато моделей підтримують режим безперебійного живлення, який автоматично перемикається на батарею при зникненні електрики, що особливо важливо для збереження даних під час роботи.​