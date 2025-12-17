Розуміння цього параметра критично важливе при виборі генераторів, стабілізаторів напруги та джерел безперебійного живлення, пише 24 Канал.

Як дізнатися пускову потужність і чому це важливо?

Для розрахунку пускової потужності використовують спеціальний коефіцієнт пускового струму, який множать на номінальну потужність приладу. Формула виглядає так: пускова потужність дорівнює номінальній потужності, помноженій на коефіцієнт пускового струму. Наприклад, якщо пилосос має потужність 1750 ватів, а його коефіцієнт становить 1,5, то для запуску йому потрібно 2625 ватів. Якщо генератору не вистачить потужності – пилосос навіть не увімкнеться.

Коефіцієнти пускового струму залежать від типу обладнання:

Для нагрівальних приладів, таких як електроплити, праски та чайники, коефіцієнт дорівнює 1, тобто додаткового збільшення потужності при запуску не відбувається. Лампочки також мають КПС на рівні 1.

Холодильники та морозильні камери мають коефіцієнт від 3 до 8, що означає короткочасний стрибок споживання під час старту компресора.

Пральні машини та кондиціонери характеризуються коефіцієнтом 2 – 3.

Глибинні водяні насоси можуть потребувати збільшення у 5 разів.​

Як довго триває збільшене навантаження?

Це короткочасне навантаження зазвичай триває лише кілька секунд або частки секунди, але воно значною мірою впливає на роботу електрогенераторів, інверторів та стабілізаторів напруги. Якщо потужність генератора виявиться нижчою за пускове навантаження, прилад не зможе запуститися, що також може призвести до перегріву обладнання і навіть його поломки.

Саме тому при виборі автономного джерела живлення необхідно враховувати не тільки номінальну, але й пікову потужність усіх підключених споживачів.​​

Вибирайте правильно

Правильний розрахунок дозволяє уникнути двох крайнощів: недостатня потужність призводить до перевантаження та відключення генератора, а надмірна потужність означає переплату за обладнання, яке працюватиме не на повну силу.

При виборі слід передбачати запас потужності близько 20 – 30 відсотків від розрахункового значення, щоб забезпечити стабільну роботу всіх приладів навіть у момент одночасного запуску кількох споживачів з високими пусковими струмами.