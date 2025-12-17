Понимание этого параметра критически важно при выборе генераторов, стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания, пишет 24 Канал.

Как узнать пусковую мощность и почему это важно?

Для расчета пусковой мощности используют специальный коэффициент пускового тока, который умножают на номинальную мощность прибора. Формула выглядит так: пусковая мощность равна номинальной мощности, умноженной на коэффициент пускового тока. Например, если пылесос имеет мощность 1750 ватт, а его коэффициент составляет 1,5, то для запуска ему нужно 2625 ватт. Если генератору не хватит мощности – пылесос даже не включится.

Коэффициенты пускового тока зависят от типа оборудования:

Для нагревательных приборов, таких как электроплиты, утюги и чайники, коэффициент равен 1, то есть дополнительного увеличения мощности при запуске не происходит. Лампочки также имеют КПС на уровне 1.

Холодильники и морозильные камеры имеют коэффициент от 3 до 8, что означает кратковременный скачок потребления во время старта компрессора.

Стиральные машины и кондиционеры характеризуются коэффициентом 2 – 3.

Глубинные водяные насосы могут потребовать увеличения в 5 раз.

Как долго длится увеличенная нагрузка?

Это кратковременная нагрузка обычно длится всего несколько секунд или доли секунды, но оно в значительной степени влияет на работу электрогенераторов, инверторов и стабилизаторов напряжения. Если мощность генератора окажется ниже пусковой нагрузки, прибор не сможет запуститься, что также может привести к перегреву оборудования и даже его поломке.

Именно поэтому при выборе автономного источника питания необходимо учитывать не только номинальную, но и пиковую мощность всех подключенных потребителей.

Выбирайте правильно

Правильный расчет позволяет избежать двух крайностей: недостаточная мощность приводит к перегрузке и отключению генератора, а чрезмерная мощность означает переплату за оборудование, которое будет работать не в полную силу.

При выборе следует предусматривать запас мощности около 20 – 30 процентов от расчетного значения, чтобы обеспечить стабильную работу всех приборов даже в момент одновременного запуска нескольких потребителей с высокими пусковыми токами.