Какие методы сэкономят заряд батареи?

Для существенного продления работы стоит начать с базовых настроек: минимальная яркость экрана, выключение подсветки клавиатуры и Bluetooth (замените подключение наушников и других устройств через провод, если это возможно). Если вам в течение определенного времени не будет нужен Wi-Fi, его также следует выключить, пишет 24 Канал.

Операционные системы имеют специальные режимы энергосбережения, которые ограничивают фоновую активность приложений и обновления.

В Windows 10 откройте настройки и выберите раздел "Система". Затем найдите "Питание и режим сна". Прежде всего, настройте автоматическое выключение экрана и переход в режим сна – установите минимальные значения, чтобы уменьшить потребление энергии. Нажав "Дополнительные настройки питания" справа можно выбрать один из трех планов (третий может быть скрыт под нисходящим меню, поэтому его надо будет дополнительно развернуть). Минимум потребления равен уменьшенной производительности, но если Вам нужно сэкономить энергию, это того стоит.

В Windows 11 логика та же: зайдите в настройки, выберите меню "Система" и "Питание и аккумулятор". Здесь можно активировать режим "Экономия аккумулятора", который автоматически снижает яркость, ограничивает фоновые процессы и настраивает режимы сна, чтобы продлить время работы от батареи на ноутбуках. Активировать режим энергосбережения можно также через значок батареи на панели задач.

Энергосбережение в macOS реализуется через "Параметры системы" – "Аккумулятор" (для ноутбуков) / "Энергия". Здесь можно включить Режим низкого энергопотребления для экономии заряда, настроить время перехода в спящий режим, управлять функцией Оптимизированной зарядки батареи (для ее долговечности), а также использовать Монитор активности для проверки программ, потребляющих много энергии, и выключать ненужные модули (Wi-Fi, Bluetooth).

Зайдите в Диспетчер задач

В Windows можно определить, какие программы потребляют много ресурсов. Для этого откройте Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc или нажмите правой кнопкой мыши на часах и выберите соответствующее меню снизу) и на первой вкладке "Процессы" просмотрите, какие программы потребляют больше всего энергии. По возможности закройте ненужные программы через Диспетчер.

Обратите внимание. Если вы закрываете программы через обычные кнопки управления окном сверху, они могут не закрываться полностью, а только сворачиваться в трей (мессенджеры, браузеры, торрент-трекеры, ИИ, VPN).

На macOS также можно найти ресурсоемкие программы. Для этого откройте Монитор активности (Activity Monitor) и перейдите на вкладку Энергия. Столбцы "Энергонагрузка" и "Потребление за 12 часов" покажут программы, которые больше всего влияют на батарею.

Контролируйте ваш браузер

Браузер может быть одним из крупнейших потребителей энергии батареи. Каждая отдельная вкладка – это минус к аккумулятору. Поэтому закрывайте ненужные вкладки, когда они выполнили свою функцию. Кроме того, в настройках можно включить автоматическую выгрузку вкладки из памяти, чтобы сохранить ресурсы. Каждый разработчик имеет собственное меню, но как правило вкладка настроек, которая за это отвечает, называется "Производительность", "Эффективность", "Быстродействие" и тому подобное.

Как чувствует себя ваше железо?

Аппаратная часть ноутбука также играет важную роль. Замена старого жесткого диска (HDD) на современный SSD-накопитель уменьшает расход энергии при операциях с данными. Также важно следить за чистотой системы охлаждения и вовремя менять термопасту, ведь перегрев заставляет вентиляторы работать интенсивнее, быстрее истощая батарею.

Для экономии заряда специалисты рекомендуют использовать тачпад вместо мышки и ограничивать мощность процессора и видеокарты при выполнении простых задач.



Источники питания

Отдельное внимание следует уделить внешним источникам питания. Павербанки с поддержкой Power Delivery мощностью от 100 ватт и емкостью более 20 000 миллиампер-часов способны заряжать большинство современных ноутбуков.

При использовании портативных зарядных станций следует рассчитывать необходимую емкость с запасом 20 – 30% для компенсации потерь при преобразовании энергии.

Некоторые игровые модели поддерживают обходную зарядку, которая позволяет питать компоненты напрямую, минуя аккумулятор, что предотвращает его нагрев и износ.