Какие технические факторы провоцируют появление напряжения на корпусах приборов?

Появление электрического потенциала на металлических частях оборудования, которые в норме не должны проводить ток, является признаком аварийного состояния. В профессиональной среде такие детали называют открытыми проводящими частями. Когда человек касается подобной поверхности, его тело становится проводником, через который электричество пытается уйти в землю. Хотя начальные разряды могут напоминать легкое покалывание, при определенных условиях они становятся смертельными, ведь даже ток силой 30 миллиампер считается критически опасным для жизни, пишет 24 Канал.

Одной из самых распространенных причин возникновения этой проблемы является отсутствие или неисправность защитного заземления. Это специальное соединение оборудования с землей, которое снижает разницу потенциалов до безопасного уровня. Во многих многоквартирных домах старого фонда заземляющий контур вообще не предусмотрен, поэтому вся избыточная энергия накапливается непосредственно на корпусах стиральных машин, холодильников или плит.

Большинство современных бытовых приборов имеют специальные фильтры помех, которые при отсутствии заземления могут выдавать на корпус определенный потенциал, что и вызывает эффект пощипывания.

Другим критическим фактором является нарушение целостности изоляции внутренней проводки или нагревательных элементов. Например, в бойлерах часто разрушается оболочка трубчатого электронагревателя, из-за чего спираль непосредственно контактирует с водой. В стиральных машинах причиной утечки может стать износ двигателя или повреждение сетевого кабеля из-за вибрации.



Как устранить статические токи от домашних приборов / Фото Unsplash

Ситуация осложняется во влажной среде ванных комнат, где пар и конденсат создают дополнительные пути для прохождения тока.

Нередко источник опасности находится за пределами квартиры. Если соседи используют водопроводные трубы или стояки отопления как заземлитель, напряжение может распространяться по всей системе. В таком случае удар током можно получить даже от простого прикосновения к смесителю или воде.

Как навсегда избавиться от этой проблемы?

Для эффективного решения проблемы необходимо действовать комплексно. Наиболее надежным современным средством защиты является установка устройства защитного отключения, который также называют УЗО. Этот модуль постоянно сравнивает силу тока, входящего в сеть и выходящего из нее. Как только возникает утечка, вызванная повреждением изоляции или прикосновением человека к опасной зоне, устройство мгновенно, за десятые доли секунды, размыкает цепь. Специалисты советуют использовать УЗО с порогом срабатывания 10 миллиампер для ванных комнат и 30 миллиампер для общих жилых контуров.

Кроме установки автоматики, важно регулярно проводить диагностику техники. Проверить наличие напряжения на корпусе можно с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

Если прибор начал "бить" током, его следует немедленно отключить от сети до выявления причины специалистом. Категорически запрещено пытаться самостоятельно заземлять приборы на газовые трубы или батареи, поскольку это может привести к трагедии не только в одной квартире, но и во всем доме.