Как тепловой насос превращает холод окружающей среды в уют в доме?

Принцип работы теплового насоса в корне отличается от традиционных отопительных приборов. Если обычный электрический котел или конвектор генерирует тепло путем прямого преобразования электрической энергии, то тепловой насос лишь переносит существующее тепло с улицы внутрь здания. По своему устройству это устройство на 99 процентов идентично обычному холодильнику, который каждый имеет на кухне, но работает он в обратном направлении. Холодильник забирает тепло от продуктов внутри и выводит его наружу через заднюю стенку, а помпа изымает энергию из окружающей среды – воздуха, воды или недр земли – и направляет ее на нагрев теплоносителя в системе отопления, пишет 24 Канал.

В основе этого процесса лежит термодинамический цикл, который обеспечивают четыре основных компонента: испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее устройство.

Внутри системы циркулирует специальное вещество – хладагент (фреон), который способен закипать при очень низких температурах.

В испарителе фреон поглощает тепло из окружающей среды, переходя в газообразное состояние.

После этого компрессор сжимает газ, что приводит к резкому повышению его температуры.

Горячий газ попадает в конденсатор, где отдает накопленную энергию системе отопления дома, снова превращаясь в жидкость, и цикл повторяется.

Ключевая причина высшей эффективности тепловых помп кроется в показателе, который называют коэффициентом преобразования теплоты или СОР:

Для обычного электрического обогревателя этот показатель не может превышать 1, поскольку он выдает ровно столько энергии, сколько потребляет.

Зато тепловые помпы демонстрируют средний СОР на уровне от 3 до 5, а современные модели – даже до 8. Это означает, что, потратив 1 киловатт электроэнергии на работу компрессора, система выдает от 3 до 5 киловатт тепловой энергии. Таким образом, потребитель платит только за работу самого агрегата, а остальное тепло получает бесплатно из окружающей среды.

От чего зависит эффективность?

Эффективность системы также зависит от выбранного источника тепла.

Геотермальные системы используют тепло земли, где температура на определенной глубине остается стабильной в течение года и составляет примерно 9 – 10 градусов Цельсия. Это обеспечивает стабильно высокую эффективность даже в лютые морозы.

Воздушные модели проще в монтаже и дешевле, но их производительность снижается, когда температура на улице падает ниже минус 8 – 15 градусов Цельсия. Однако даже при таких условиях они остаются значительно экономнее электрических котлов.

Как достичь максимального результата?

Для достижения максимального результата тепловые помпы рекомендуется интегрировать в низкотемпературные системы отопления, такие как теплый пол. Оптимальная температура теплоносителя для таких систем составляет около 35 градусов Цельсия.

Использование помпы вместе с радиаторами требует большей мощности и высокой температуры нагрева, что несколько снижает общую выгоду, однако все равно остается рациональным решением по сравнению с газом.

Кроме отопления, такие устройства способны обеспечивать дом горячей водой с температурой до 45 – 55 градусов Цельсия и охлаждать помещение летом, выполняя роль мощного центрального кондиционера.

Хотя капитальные вложения на этапе установки могут составлять от 4 000 до 10 000 евро, за счет экономии ресурсов в последующие годы система достаточно быстро окупается.

Преимущества тепловых насосов

Главной причиной популярности тепловых насосов является их эффективность. Как уже отмечалось выше, в отличие от традиционных котлов, это оборудование не генерирует тепло непосредственно, а переносит его из окружающей среды. В результате с одного киловатта электроэнергии тепловой насос способен получить больше тепловой энергии. Эта разница делает тепловые насосы одними из самых экономных систем отопления на рынке.

Отсюда следует и экономическая выгода. Начальная стоимость оборудования действительно высокая, но эксплуатационные расходы значительно ниже. Цены на газ имеют тенденцию к постоянному росту, тогда как тепловой насос потребляет преимущественно электроэнергию и энергию окружающей среды. В долгосрочной перспективе это позволяет существенно уменьшить расходы на отопление, а сама система за несколько лет компенсирует вложенные средства.

Еще одно важное преимущество – безопасность. Тепловые насосы не сжигают топливо, не имеют открытого пламени и не образуют продуктов сгорания. Отсутствие угарного газа, дыма и риска взрыва делает такое оборудование значительно безопаснее по сравнению с газовыми системами.

Тесно связана с безопасностью и экологичность. Во время работы тепловой насос не создает вредных выбросов в воздух. Это означает меньшее влияние на окружающую среду и снижение углеродного следа домохозяйства, что особенно актуально на фоне климатических изменений.

Среди плюсов также стоит отметить надежность. Система работает в герметичном контуре, что уменьшает износ ключевых элементов. При условии правильного монтажа и регулярного обслуживания срок службы теплового насоса часто превышает показатели многих традиционных отопительных решений.

Отдельным преимуществом является универсальность. Один тепловой насос может выполнять сразу несколько функций: отопление зимой, охлаждение летом и нагрев воды для бытовых нужд. Хотя принцип работы теплового насоса схож с кондиционером, он изначально разрабатывался именно для обогрева, поэтому не испытывает такого интенсивного износа в холодный период.

Недостатки тепловых насосов

Впрочем, технология имеет и недостатки: