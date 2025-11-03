Apple работает над тремя новыми цветовыми вариантами для iPhone 18 Pro. Компания якобы тестирует оттенки Coffee, Burgundy и Purple. Они призваны сделать премиальную линейку теплее и насыщеннее по сравнению с традиционными металлическими и нейтральными тонами, которые господствовали ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утечку информации в Weibo.

Смотрите также Пользователи iPhone очень недовольны этой функцией в новой iOS 26

Какие цвета и функции может получить iPhone 18 Pro?

Если информация подтвердится, то цвета Coffee и Burgundy станут новыми для iPhone. Coffee описывают как глубокий коричневый оттенок с естественным и сдержанным видом - в духе золотистого iPhone XS или Desert Titanium с iPhone 16 Pro, но более темный и теплый. Burgundy входит в красную гамму и сочетает бордовые и коричнево-фиолетовые ноты, напоминая оттенок вина. Purple уже появлялся в различных моделях iPhone, в частности в XR, 11, 12 и 14 Pro, но теперь якобы станет более приглушенным и теплым.

Как пишет Ubergizmo, Apple не планирует предлагать черный цвет для iPhone 18 Pro - как и в iPhone 17 Pro, который выпустили в Silver, Deep Blue и Cosmic Orange. Отказ от классического черного и серого может быть частью более широкой стратегии Apple, позволяющей выделить Pro-серии с помощью насыщенных оттенков и подчеркнуть их премиальность.

Кроме изменений в дизайне, ожидается ряд технических обновлений. iPhone 18 Pro должен получить чип A20, созданный по 2-нм технологии TSMC. Это должно обеспечить ощутимый скачок производительности и энергоэффективности. Также слухи говорят о основной камере с переменной диафрагмой, новый модем C2 для улучшенной связи и обновленную систему Camera Control, которая упростит управление съемкой.

Apple традиционно не комментирует утечки, но подобная информация о цветных вариантах часто появляется задолго до презентации. Если прогнозы оправдаются, iPhone 18 Pro может стать одной из самых разнообразных по дизайну и технологиям моделей в серии.

Почему Тим Кук обещает больше ИИ в ваших Apple девайсах?