Попри однакову форму, не всі USB-C порти на MacBook рівноцінні. Частина з них працює за стандартом Thunderbolt, який використовує інший протокол і відкриває доступ до ширших можливостей. Йдеться про значно вищу швидкість передавання даних, підтримку зовнішніх моніторів і роботу з професійними аксесуарами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Apple.

Дивіться також Догляд за MacBook: чистимо дисплей без розводів та пошкоджень

Коли вибір USB-порту на MacBook справді має значення?

Thunderbolt-порти залишаються фізично USB-C, але саме протокол робить різницю. Наприклад, якщо потрібно підключити зовнішній дисплей, варто використовувати саме Thunderbolt. Звичайні USB-C можуть передавати відео лише через DisplayPort Alt Mode, і в сучасних MacBook ця можливість доступна саме через Thunderbolt-роз’єми.

Те саме стосується зовнішніх накопичувачів. Якщо диск підтримує Thunderbolt, підключення до відповідного порту забезпечить значно вищу швидкість передавання даних. Якщо ж пристрій не має підтримки Thunderbolt, різниці між портами практично не буде – ні в заряджанні, ні в швидкості.

Як пише BGR, у деяких старіших MacBook, зокрема 14-дюймових моделях із чипом M3 та попередніх поколіннях, не всі USB-C порти є Thunderbolt. Частина з них працює як USB 4. Вони залишаються універсальними, але не завжди підтримують увесь набір функцій Thunderbolt. Визначити потрібний порт можна за спеціальним значком у вигляді блискавки зі стрілкою, який розміщений поруч із роз’ємом.

Ситуація ще більше ускладнюється на старих MacBook, де поруч із USB-C трапляються класичні USB-A порти прямокутної форми. Вони використовують застарілі технології та не можуть забезпечити ті самі можливості, що сучасні роз’єми. Якщо пристрій підтримує підключення як через USB-A, так і через USB-C, вибір на користь USB-C зазвичай дає кращу продуктивність.

Щоб точно зрозуміти, який порт підійде для конкретного завдання, найнадійніший спосіб – перевірити модель MacBook і її технічні характеристики. Apple публікує детальні описи портів для кожного пристрою, що дозволяє заздалегідь оцінити, який роз’єм забезпечить потрібні функції.

Який редизайн готує Apple для MacBook Pro?

Apple готує найбільше оновлення MacBook Pro за останнє десятиліття. За даними Bloomberg, компанія працює над новим дизайном ноутбука з сенсорним OLED-дисплеєм, тоншим корпусом і процесором M6. Реліз очікується наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Apple нарешті змінює свою позицію щодо сенсорних екранів у ноутбуках. Попри багаторічні заяви, що "сенсорні поверхні не повинні бути вертикальними", компанія розробляє перший MacBook Pro з підтримкою дотиків.

Оновлення буде не косметичним, а повноцінним редизайном. Новинка отримає тонший і легший корпус, новий чіп M6 і OLED-дисплей – такий самий, як у флагманських iPhone і iPad Pro, з глибоким чорним і насиченими кольорами. Крім того, замість традиційного вирізу у верхній частині екрана очікується "Dynamic Island" – отвір під камеру, знайомий користувачам останніх iPhone. Apple також вирішила одну з головних проблем сенсорних ноутбуків – хитання екрана. Для цього інженери створили посилений шарнір, який утримуватиме дисплей під час натискань.