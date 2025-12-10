Нижче 24 Канал підготував детальні поради щодо вибору засобів та алгоритм безпечного догляду за дисплеєм і клавіатурою пристрою, щоб уникнути пошкоджень покриття.

Які засоби обрати?

Компанія Apple має чіткі рекомендації щодо догляду за своїми пристроями, викладені у супровідній документації. Головне застереження стосується вибору хімії: категорично не можна використовувати засоби, що містять ацетон, оскільки він руйнує дисплей та його захисне покриття.

Також виробник застерігає від використання засобів для миття вікон, побутової хімії, аерозолів, розчинників, аміаку, абразивних матеріалів та рідин із вмістом перекису водню.

З огляду на ці обмеження, найкращим вибором стануть спеціалізовані набори для чищення техніки, які зазвичай складаються зі спрею та серветок з мікрофібри. Якісні рідини для електроніки базуються на дистильованій воді та м'яких мийних компонентах, що не шкодять оліофобному покриттю.

Саме такі розчини, позбавлені агресивних хімікатів, часто використовують консультанти в офіційних магазинах техніки. Також можна придбати окремо велику пляшку засобу та набір якісних ганчірок з мікрофібри.

Як правильно проводити процедуру?

Процес очищення екрана варто розпочати з повної підготовки пристрою. Спочатку необхідно вимкнути MacBook і від'єднати всі кабелі та аксесуари. На чорному екрані вимкненого ноутбука значно легше помітити жирні сліди та пил. Перед вологим прибиранням переконайтеся, що на поверхні немає твердих частинок бруду, які можуть подряпати скло.

Ключове правило безпеки: ніколи не розпилюйте рідину безпосередньо на екран MacBook. Це може призвести до потрапляння вологи всередину корпусу та пошкодження електроніки. Нанесіть невелику кількість спрею на серветку з мікрофібри, а потім обережно протріть дисплей зліва направо, рухаючись від нижньої частини до веб-камери.

Спеціальний розчин швидко розчинить бруд, після чого потрібно перевернути серветку сухою стороною та відполірувати поверхню, прибираючи залишки вологи.

Як легко очистити клавіатуру від бруду?

Клавіатура MacBook також швидко накопичує бруд, жир та пил, що з часом може призвести до залипання клавіш. Для її очищення діє той самий принцип: нанесіть мізерну кількість засобу на тканину (вона має бути ледь вологою) і протріть клавіші, після чого витріть їх насухо.

Щоб під час протирання випадково не натискати клавіші та не змінювати налаштування, зручно використовувати спеціальне програмне забезпечення. Наприклад, безплатна утиліта KeyboardCleanTool дозволяє тимчасово заблокувати клавіатуру, що робить процес догляду значно комфортнішим.

Регулярне чищення ґаджета спрощує кожну наступну процедуру, адже старі забруднення видаляти набагато важче.