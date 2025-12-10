Ниже 24 Канал подготовил подробные советы по выбору средств и алгоритм безопасного ухода за дисплеем и клавиатурой устройства, во избежание повреждений покрытия.

Какие средства выбрать?

Компания Apple имеет четкие рекомендации по уходу за своими устройствами, изложены в сопроводительной документации. Главное предостережение касается выбора химии: категорически нельзя использовать средства, содержащие ацетон, поскольку он разрушает дисплей и его защитное покрытие.

Также производитель предостерегает от использования средств для мытья окон, бытовой химии, аэрозолей, растворителей, аммиака, абразивных материалов и жидкостей с содержанием перекиси водорода.

Учитывая эти ограничения, лучшим выбором станут специализированные наборы для чистки техники, которые обычно состоят из спрея и салфеток из микрофибры. Качественные жидкости для электроники базируются на дистиллированной воде и мягких моющих компонентах, что не вредят олиофобному покрытию.

Именно такие растворы, лишены агрессивных химикатов, часто используют консультанты в официальных магазинах техники. Также можно приобрести отдельно большую бутылку средства и набор качественных тряпок из микрофибры.

Как правильно проводить процедуру?

Процесс очистки экрана следует начать с полной подготовки устройства. Сначала необходимо выключить MacBook и отсоединить все кабели и аксессуары. На черном экране выключенного ноутбука значительно легче заметить жирные следы и пыль. Перед влажной уборкой убедитесь, что на поверхности нет твердых частиц грязи, которые могут поцарапать стекло.

Ключевое правило безопасности: никогда не распыляйте жидкость непосредственно на экран MacBook. Это может привести к попаданию влаги внутрь корпуса и повреждению электроники. Нанесите небольшое количество спрея на салфетку из микрофибры, а затем осторожно протрите дисплей слева направо, двигаясь от нижней части к веб-камере.

Специальный раствор быстро растворит грязь, после чего нужно перевернуть салфетку сухой стороной и отполировать поверхность, убирая остатки влаги.

Как легко очистить клавиатуру от грязи?

Клавиатура MacBook также быстро накапливает грязь, жир и пыль, что со временем может привести к залипанию клавиш. Для ее очистки действует тот же принцип: нанесите мизерное количество средства на ткань (она должна быть едва влажной) и протрите клавиши, после чего вытрите их насухо.

Чтобы во время протирания случайно не нажимать клавиши и не менять настройки, удобно использовать специальное программное обеспечение. Например, бесплатная утилита бесплатная утилита KeyboardCleanTool позволяет временно заблокировать клавиатуру, что делает процесс ухода значительно комфортнее.

Регулярная чистка гаджета упрощает каждую следующую процедуру, ведь старые загрязнения удалять гораздо труднее.