За даними джерел, компанія пришвидшує перехід до апаратних продуктів із глибокою інтеграцією штучного інтелекту – напрямку, у якому також активно працюють Meta Platforms та OpenAI. Усі нові гаджети Apple залежатимуть від iPhone та матимуть камери різного рівня – від базових сенсорів для аналізу оточення до повноцінних модулів для фото і відео. Про це пише Bloomberg.

Якими будуть нові AI-пристрої Apple?

Найбільш просунутим продуктом стануть окуляри під кодовою назвою N50. Компанія планує запустити виробництво вже у грудні, а публічний реліз може відбутися у 2027 році. Пристрій позиціонуватиметься як відповідь на камери-окуляри Meta. Він отримає дві камери – одну високої роздільної здатності для зйомки, іншу для комп’ютерного зору, подібного до технологій у Vision Pro.

Окуляри не матимуть дисплея. Взаємодія відбуватиметься через мікрофони, динаміки та камери – користувачі зможуть здійснювати дзвінки, слухати музику, фотографувати й взаємодіяти із Siri. Асистент аналізуватиме те, що бачить людина, і виконуватиме запити в реальному часі – наприклад, розпізнаватиме об’єкти, зчитуватиме текст із постера й додаватиме подію до календаря або нагадуватиме про покупку, коли користувач дивиться на відповідну полицю.

Спершу Apple тестувала електроніку у сторонніх оправах популярних брендів, розглядаючи можливість партнерств за прикладом Meta з EssilorLuxottica чи Google з Warby Parker. Однак згодом вирішила розробляти власні оправи різних розмірів і кольорів. Нові прототипи вже мають усі компоненти вбудованими у корпус, тоді як ранні версії підключалися кабелем до батарейного блока та iPhone.

Як пише NDTV, другий напрямок – кулон із камерою, який можна прикріпити до одягу або носити на шиї. Усередині компанії його називають "очима і вухами" iPhone. Пристрій не має дисплея чи проєктора, на відміну від Humane AI Pin, і значною мірою покладатиметься на смартфон для обробки даних. За потужністю він ближчий до AirPods, ніж до Apple Watch. Обговорюється, чи отримає кулон динамік для повноцінного діалогу без навушників.

AirPods із камерами можуть вийти вже цього року. Apple досліджує таку концепцію з 2024 року та поступово додає AI-функції, зокрема режим живого перекладу. Камери в навушниках матимуть нижчу роздільну здатність і використовуватимуться переважно для покращення роботи AI, а не для зйомки.

Паралельно компанія готує нову версію Siri для iOS 27 із чатбот-подібним інтерфейсом. Для цього Apple планує використовувати моделі, створені спільно з Alphabet Inc., материнською компанією Google. Попри стабільні продажі iPhone, Apple поки наздоганяє конкурентів у сфері AI, а модернізація Siri неодноразово стикалася із затримками.

Попередній вихід у нову категорію – гарнітура Vision Pro – не став масовим хітом. Тому компанія робить ставку на легші носимі пристрої, які зможуть утримати користувачів в екосистемі Apple. У перспективі Apple також планує створити окуляри з повноцінним AR-дисплеєм, однак такий продукт залишається віддаленою метою.

Окрім носимих гаджетів, компанія працює над AI-пристроями для дому – смарт-дисплеєм із новою Siri, версією з більшим екраном і роботизованою рукою, оновленим HomePod та компактним сенсором для безпеки і автоматизації.

Чого ще чекати від Apple найближчим часом?

Apple планує представити кілька нових Mac і пов'язаних із ними продуктів упродовж найближчих тижнів. Серед головних новинок – одразу кілька ноутбуків і принаймні один новий зовнішній дисплей.

Найбільший інтерес викликає бюджетний MacBook із процесором A18 Pro. Йдеться про модель із дисплеєм трохи менше ніж 13 дюймів, яка, за попередніми даними, отримає кілька кольорових варіантів корпусу. Такий крок може означати спробу Apple активніше зайти в сегмент доступніших ноутбуків і залучити нову аудиторію. Окрім цього, готується оновлення лінійки MacBook Air із чипом M5. Очікується, що ця модель отримає переважно технічне покращення без суттєвих змін у дизайні. Також компанія планує представити MacBook Pro з процесорами M5 Pro та M5 Max. Вони стануть продовженням серії після базової версії M5, яка з'явилася восени минулого року.