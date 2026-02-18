По данным источников, компания ускоряет переход к аппаратным продуктам с глубокой интеграцией искусственного интеллекта – направления, в котором также активно работают Meta Platforms и OpenAI. Все новые гаджеты Apple будут зависеть от iPhone и будут иметь камеры разного уровня – от базовых сенсоров для анализа окружения до полноценных модулей для фото и видео. Об этом пишет Bloomberg.

Какими будут новые AI-устройства Apple?

Наиболее продвинутым продуктом станут очки под кодовым названием N50. Компания планирует запустить производство уже в декабре, а публичный релиз может состояться в 2027 году. Устройство будет позиционироваться как ответ на камеры-очки Meta. Он получит две камеры – одну высокого разрешения для съемки, другую для компьютерного зрения, подобного технологий в Vision Pro.

Очки не будут иметь дисплея. Взаимодействие будет происходить через микрофоны, динамики и камеры – пользователи смогут совершать звонки, слушать музыку, фотографировать и взаимодействовать с Siri. Ассистент будет анализировать то, что видит человек, и выполнять запросы в реальном времени – например, распознавать объекты, считывать текст с постера и добавлять событие в календарь или напоминать о покупке, когда пользователь смотрит на соответствующую полку.

Сначала Apple тестировала электронику в сторонних оправах популярных брендов, рассматривая возможность партнерств по примеру Meta с EssilorLuxottica или Google с Warby Parker. Однако впоследствии решила разрабатывать собственные оправы разных размеров и цветов. Новые прототипы уже имеют все компоненты встроенными в корпус, тогда как ранние версии подключались кабелем к батарейному блоку и iPhone.

Как пишет NDTV, второе направление – кулон с камерой, который можно прикрепить к одежде или носить на шее. Внутри компании его называют "глазами и ушами" iPhone. Устройство не имеет дисплея или проектора, в отличие от Humane AI Pin, и в значительной степени будет полагаться на смартфон для обработки данных. По мощности он ближе к AirPods, чем к Apple Watch. Обсуждается, получит ли кулон динамик для полноценного диалога без наушников.

AirPods с камерами могут выйти уже в этом году. Apple исследует такую концепцию с 2024 года и постепенно добавляет AI-функции, в частности режим живого перевода. Камеры в наушниках будут иметь более низкое разрешение и будут использоваться преимущественно для улучшения работы AI, а не для съемки.

Параллельно компания готовит новую версию Siri для iOS 27 с чатбот-подобным интерфейсом. Для этого Apple планирует использовать модели, созданные совместно с Alphabet Inc., материнской компанией Google. Несмотря на стабильные продажи iPhone, Apple пока догоняет конкурентов в сфере AI, а модернизация Siri неоднократно сталкивалась с задержками.

Предварительный выход в новую категорию – гарнитура Vision Pro – не стал массовым хитом. Поэтому компания делает ставку на более легкие носимые устройства, которые смогут удержать пользователей в экосистеме Apple. В перспективе Apple также планирует создать очки с полноценным AR-дисплеем, однако такой продукт остается отдаленной целью.

Кроме носимых гаджетов, компания работает над AI-устройствами для дома – смарт-дисплеем с новой Siri, версией с большим экраном и роботизированной рукой, обновленным HomePod и компактным сенсором для безопасности и автоматизации.

Чего еще ждать от Apple в ближайшее время?

Apple планирует представить несколько новых Mac и связанных с ними продуктов в течение ближайших недель. Среди главных новинок – сразу несколько ноутбуков и по крайней мере один новый внешний дисплей.

Наибольший интерес вызывает бюджетный MacBook с процессором A18 Pro. Речь идет о модели с дисплеем чуть меньше 13 дюймов, которая, по предварительным данным, получит несколько цветных вариантов корпуса. Такой шаг может означать попытку Apple активнее зайти в сегмент доступных ноутбуков и привлечь новую аудиторию. Кроме этого, готовится обновление линейки MacBook Air с чипом M5. Ожидается, что эта модель получит преимущественно техническое улучшение без существенных изменений в дизайне. Также компания планирует представить MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Они станут продолжением серии после базовой версии M5, которая появилась осенью прошлого года.