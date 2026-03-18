Очередные события, посвященные юбилею Apple, должны пройти возле магазина компании в Ченду и в ее флагманской точке в Сеуле. Ритейл-пространство Apple Taikoo Li Chengdu временно закрыли 18 марта. Официальных объяснений не предоставили, однако фото в соцсетях свидетельствуют о подготовке сцены на площади перед магазином – предположительно для музыкального или танцевального выступления. Об этом пишет Macrumors.

Что известно о новых праздничных мероприятиях?

В тот же день другое событие состоится в магазине Apple Myeongdong в Сеуле. Там компания организует специальную сессию Today at Apple с участием южнокорейского бойз-бэнда CORTIS. Мероприятие продлится с 16:00 до 17:00 по местному времени и уже полностью забронировано.

Во время встречи участники группы расскажут о создании дебютного альбома, своей творческой концепции и использовании техники Apple для записи идей, музыки и видео. Событие является частью глобальной программы празднования 50-летия компании.

Как пишет 9to5mac, Apple официально исполнится 50 лет 1 апреля 2026 года. Компания заявила, что в течение марта будет проводить встречи и выступления "по всему миру", демонстрируя, как ее продукты помогают творчеству и самовыражению. Фотоотчеты с этих мероприятий планируют публиковать на сайте Apple Newsroom.

Генеральный директор Tim Cook подчеркнул, что принцип "мыслить иначе" всегда был основой философии компании. Именно он, по его словам, побудил создавать продукты, которые помогают людям общаться, творить и воплощать идеи.

Слоган "Think Different" стал знаковой рекламной кампанией Apple в конце 1990-х – начале 2000-х годов и ныне используется как символ ее инновационного наследия