Беспроводные зарядки сегодня можно найти повсюду – в кафе, автомобилях, офисах, мебели и даже общественных пространствах. Производители смартфонов активно продвигают эту технологию как более удобную альтернативу кабелям. Однако вопрос о том, полезна ли такая зарядка для аккумулятора, остается открытым. Об этом пишет BGR.

Почему батареи не любят беспроводную зарядку?

Как объясняют специалисты, сама по себе беспроводная зарядка не опасна для батареи. Проблема заключается в другом – в тепле, которое возникает во время процесса передачи энергии.

Технология работает благодаря электромагнитной индукции. Внутри зарядной станции есть передающая катушка, которая создает переменное магнитное поле после подключения к электросети. Когда смартфон кладут на платформу, приемная катушка в устройстве превращает эту энергию в постоянный ток для зарядки аккумулятора.

Однако часть энергии теряется во время передачи. Согласно первому закону термодинамики, энергия не исчезает бесследно – она переходит в тепло. Именно это тепло и становится главным фактором, который ускоряет старение литий-ионных батарей.

По данным источника, беспроводная зарядка может терять примерно 20 – 30% энергии даже в хороших условиях. Для сравнения, проводная зарядка обычно теряет около 5%. Из-за этого смартфон на беспроводной станции нагревается заметно сильнее.

Почему перегрев является главной проблемой?

Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к высоким температурам. Чрезмерный нагрев ускоряет химическое старение элементов батареи, что со временем приводит к потере емкости и более быстрой разрядке смартфона.

Ситуация становится хуже, если устройство лежит на зарядке неправильно. Даже небольшое смещение катушек снижает эффективность передачи энергии, а потери автоматически превращаются в дополнительное тепло.

Еще одна проблема – толстые чехлы. Они увеличивают расстояние между зарядной станцией и смартфоном, заставляя систему использовать больше энергии для передачи тока. К тому же сам чехол часто удерживает тепло внутри корпуса.

Как пишет Anker, современные смартфоны уже имеют системы защиты от перегрева. Они постоянно контролируют температуру батареи и могут автоматически снижать скорость зарядки или даже временно прекращать процесс. Но это не означает, что нагрев не влияет на долговечность аккумулятора.

Именно поэтому эксперты не советуют использовать беспроводную зарядку как основной способ пополнения энергии ежедневно, особенно если речь идет о длительных ночных зарядках.

Как безопаснее пользоваться беспроводной зарядкой?

Чтобы уменьшить негативное влияние на батарею, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего рекомендуется использовать сертифицированные зарядные устройства со стандартом Qi2 или MagSafe для совместимых устройств Qi2. Такие модели имеют магнитное выравнивание, которое помогает правильно позиционировать смартфон и уменьшает потери энергии.

Также стоит помнить, что быстрая беспроводная зарядка генерирует больше тепла из-за более высокой силы тока. С одной стороны, устройство заряжается быстрее, но с другой – батарея работает в более стрессовых температурных условиях.

Во время зарядки лучше избегать тяжелых задач – например, мобильных игр или просмотра видео в 4K. Это дополнительно нагружает процессор и повышает температуру корпуса.

Эксперты также советуют:

снимать толстые чехлы во время зарядки;

класть смартфон на твердую поверхность, которая не накапливает тепло;

не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами;

не держать батарею постоянно заряженной до 100%.

Многие современные смартфоны уже имеют функции оптимизированной зарядки, которые ограничивают уровень заряда примерно до 80% или откладывают полную зарядку до момента, когда пользователь обычно просыпается. Именно диапазон до 80% считается более щадящим для долговременной работы аккумулятора.

В итоге беспроводная зарядка беспроводная зарядка остается безопасной и удобной технологией, но физику процесса обойти невозможно. Ее главный компромисс – это баланс между комфортом пользования и более медленным износом батареи.