Бездротові зарядки сьогодні можна знайти всюди – у кафе, автомобілях, офісах, меблях і навіть громадських просторах. Виробники смартфонів активно просувають цю технологію як більш зручну альтернативу кабелям. Проте питання про те, чи корисна така зарядка для акумулятора, залишається відкритим. Про це пише BGR.

Чому батареї не люблять бездротову зарядку?

Як пояснюють фахівці, сама по собі бездротова зарядка не є небезпечною для батареї. Проблема полягає в іншому – у теплі, яке виникає під час процесу передачі енергії.

Технологія працює завдяки електромагнітній індукції. Усередині зарядної станції є передавальна котушка, яка створює змінне магнітне поле після підключення до електромережі. Коли смартфон кладуть на платформу, приймальна котушка в пристрої перетворює цю енергію у постійний струм для заряджання акумулятора.

Однак частина енергії втрачається під час передачі. Відповідно до першого закону термодинаміки, енергія не зникає безслідно – вона переходить у тепло. Саме це тепло і стає головним фактором, який прискорює старіння літій-іонних батарей.

За даними джерела, бездротова зарядка може втрачати приблизно 20 – 30% енергії навіть у хороших умовах. Для порівняння, дротова зарядка зазвичай втрачає близько 5%. Через це смартфон на бездротовій станції нагрівається помітно сильніше.

Чому перегрів є головною проблемою?

Літій-іонні акумулятори особливо чутливі до високих температур. Надмірний нагрів прискорює хімічне старіння елементів батареї, що з часом призводить до втрати ємності та швидшого розряджання смартфона.

Ситуація стає гіршою, якщо пристрій лежить на зарядці неправильно. Навіть невелике зміщення котушок знижує ефективність передачі енергії, а втрати автоматично перетворюються на додаткове тепло.

Ще одна проблема – товсті чохли. Вони збільшують відстань між зарядною станцією та смартфоном, змушуючи систему використовувати більше енергії для передачі струму. До того ж сам чохол часто утримує тепло всередині корпусу.

Як пише Anker, сучасні смартфони вже мають системи захисту від перегріву. Вони постійно контролюють температуру батареї та можуть автоматично знижувати швидкість заряджання або навіть тимчасово припиняти процес. Але це не означає, що нагрів не впливає на довговічність акумулятора.

Саме тому експерти не радять використовувати бездротову зарядку як основний спосіб поповнення енергії щодня, особливо якщо мова йде про тривалі нічні зарядки.

Як безпечніше користуватися бездротовою зарядкою?

Щоб зменшити негативний вплив на батарею, варто дотримуватись кількох простих правил.

Передусім рекомендується використовувати сертифіковані зарядні пристрої зі стандартом Qi2 або MagSafe для сумісних пристроїв Qi2. Такі моделі мають магнітне вирівнювання, яке допомагає правильно позиціонувати смартфон і зменшує втрати енергії.

Також варто пам'ятати, що швидка бездротова зарядка генерує більше тепла через вищу силу струму. З одного боку, пристрій заряджається швидше, але з іншого – батарея працює у більш стресових температурних умовах.

Під час заряджання краще уникати важких завдань – наприклад, мобільних ігор чи перегляду відео у 4K. Це додатково навантажує процесор і підвищує температуру корпусу.

Експерти також радять:

знімати товсті чохли під час зарядки;

класти смартфон на тверду поверхню, яка не накопичує тепло;

не залишати пристрій під прямими сонячними променями;

не тримати батарею постійно зарядженою до 100%.

Багато сучасних смартфонів уже мають функції оптимізованого заряджання, які обмежують рівень заряду приблизно до 80% або відкладають повне заряджання до моменту, коли користувач зазвичай прокидається. Саме діапазон до 80% вважається більш щадним для довготривалої роботи акумулятора.

У підсумку бездротова зарядка залишається безпечною і зручною технологією, але фізику процесу обійти неможливо. Її головний компроміс – це баланс між комфортом користування та повільнішим зношенням батареї.