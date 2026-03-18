Брайан Линч, который руководил аппаратной разработкой домашних устройств Apple, покинул компанию и перешел в Oura. В новой роли Линч станет старшим вице-президентом по аппаратной инженерии. Об этом пишет Bloomberg.

Связан ли уход с кризисом вокруг Siri?

Официального объяснения увольнения нет, однако главной темой обсуждения остается затяжная история с новой версией Siri. По данным утечек, именно трудности с разработкой обновленного ассистента привели к переносу ряда умных домашних устройств Apple, которые должны были появиться на рынке раньше.

Еще в 2024 году компания начала продвигать обновленную Siri, но продукт так и не вышел. Из-за этого под вопросом оказалась целая линейка гаджетов, в частности устройства с экранами для управления умным домом. Инсайдеры утверждают, что их запуск зависит от готовности нового ассистента.

Как пишет Gizmodo, сама Apple недавно намекнула на будущие изменения. В прошлом месяце компания прекратила поддержку начальной версии платформы Apple Home. Старые устройства не перестали работать, но пользователей фактически заставили перейти на новую архитектуру, чтобы сохранить совместимость с подключенной техникой.

Впрочем, новые продукты пока что не появились. По информации Bloomberg, устройства умного дома с дисплеями могут дебютировать не раньше сентября – примерно тогда же ожидается и запуск "персонализированной" Siri.

Тем временем Oura активно привлекает бывших сотрудников Apple. Руководитель дизайна компании и главный медицинский директор также ранее работали в Купертино.

На фоне этих изменений снова появились слухи о возможном уходе генерального директора Tim Cook в 2026 году. Однако в телешоу Good Morning America он опроверг эти предположения, заявив, что не планирует покидать должность и не представляет жизни без Apple.