Благодаря внедрению новых аппаратных решений и интеллектуальных алгоритмов, устройство обещает изменить привычные сценарии прослушивания музыки и работы с контентом. Производитель решил не делать громких презентаций, а вместо этого тихо опубликовал страницу на своем сайте Apple.

Что предлагают AirPods Max 2?

Центральной частью обновления стал чип H2, который пришел на смену предыдущим версиям и стал основой для всех ключевых улучшений. Использование вычислительного аудио нового поколения позволило Apple заявить о значительном повышении эффективности активного шумоподавления – теперь оно работает в полтора раза мощнее, чем в предыдущих моделях.

Это особенно заметно при фильтрации интенсивных низкочастотных шумов, таких как грохот двигателей самолета или шум поездов метро, что позволяет пользователю полностью сосредоточиться на работе или музыке.



AirPods Max 2 / Фото Apple

Качество звука также поднялась на новую ступень благодаря интеграции усилителя с высоким динамическим диапазоном, который обеспечивает исключительную чистоту сигнала. Представители компании отмечают, что персонализированное пространственное аудио теперь предлагает гораздо лучшую локализацию инструментов, насыщенный бас и естественное звучание средних и высоких частот.

Для профессионалов и настоящих аудиофилов критически важной станет поддержка звука без потери качества (Lossless) в формате 24-бит и 48 килогерц. Такая возможность доступна при подключении наушников через кабель USB-C, что делает их единственным решением на рынке, которое позволяет музыкантам создавать и сводить треки в пространственном аудио с отслеживанием движений головы непосредственно в профессиональных приложениях.



AirPods Max 2 / Фото Apple

Новый процессор H2 открыл путь для ряда интеллектуальных функций, которые ранее были недоступны для серии Max, пишет MacRumors. Адаптивное аудио теперь самостоятельно регулирует баланс между шумоподавлением и режимом прозрачности, подстраиваясь под окружающие условия.

Система распознавания разговора автоматически снижает громкость медиафайлов, когда владелец начинает общаться с кем-то рядом, а функция изоляции голоса гарантирует четкую передачу речи во время телефонных звонков даже при наличии сильного ветра или уличного шума.

Отдельного внимания заслуживает функция перевода в реальном времени на базе Apple Intelligence, которая помогает преодолевать языковые барьеры непосредственно во время разговора.



AirPods Max 2 / Фото Apple

Для геймеров инженеры уменьшили задержку беспроводной передачи звука, что делает игровой процесс на устройствах Apple более отзывчивым, особенно в специальном игровом режиме. Кроме того, наушники получили новые возможности для управления: с помощью колесика Digital Crown теперь можно дистанционно делать снимки или управлять видеозаписью на iPhone или iPad.

Также была внедрена функция записи студийного качества, что превращает наушники в профессиональный инструмент для подкастеров и интервьюеров, обеспечивая естественную текстуру голоса.

Взаимодействие с Siri стала еще удобнее – теперь достаточно кивнуть головой в знак согласия или покачать ею, чтобы отклонить уведомления или вызов.

Цены и цвета

AirPods Max 2 будут доступны в пяти обновленных цветах: "Полуночный", "Звездное сияние", оранжевый, фиолетовый и синий.

Компания подчеркивает свой вклад в защиту окружающей среды, используя 100 процентов переработанных редкоземельных элементов в магнитах, переработанный полиэстер в амбушюрах и вторичное золото и олово в печатных платах.

Наушники, которые технически являются уже третьей моделью в серии после оригинальной версии 2020 года и обновления 2024 года, поступят в продажу по цене 549 долларов. Прием заказов начнется в среду, 25 марта, а первые покупатели получат их уже в начале апреля.