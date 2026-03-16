Завдяки впровадженню нових апаратних рішень та інтелектуальних алгоритмів, пристрій обіцяє змінити звичні сценарії прослуховування музики та роботи з контентом. Виробник вирішив не робити гучних презентацій, а натомість тихо опублікував сторінку на своєму сайті Apple.

Що пропонують AirPods Max 2?

Центральною частиною оновлення став чип H2, який прийшов на зміну попереднім версіям і став основою для всіх ключових покращень. Використання обчислювального аудіо нового покоління дозволило Apple заявити про значне підвищення ефективності активного шумопоглинання – тепер воно працює в півтора раза потужніше, ніж у попередніх моделях.

Це особливо помітно під час фільтрації інтенсивних низькочастотних шумів, таких як гуркіт двигунів літака або шум потягів метро, що дозволяє користувачу повністю зосередитися на роботі чи музиці.



AirPods Max 2 / Фото Apple

Якість звуку також піднялася на новий щабель завдяки інтеграції підсилювача з високим динамічним діапазоном, який забезпечує виняткову чистоту сигналу. Представники компанії зазначають, що персоналізоване просторове аудіо тепер пропонує набагато кращу локалізацію інструментів, насиченіший бас та природне звучання середніх і високих частот.

Для професіоналів та справжніх аудіофілів критично важливою стане підтримка звуку без втрати якості (Lossless) у форматі 24-біт та 48 кілогерців. Така можливість доступна при підключенні навушників через кабель USB-C, що робить їх єдиним рішенням на ринку, яке дозволяє музикантам створювати та зводити треки в просторовому аудіо з відстеженням рухів голови безпосередньо в професійних додатках.



Новий процесор H2 відкрив шлях для низки інтелектуальних функцій, які раніше були недоступні для серії Max, пише MacRumors. Адаптивне аудіо тепер самостійно регулює баланс між шумопоглинанням та режимом прозорості, підлаштовуючись під навколишні умови.

Система розпізнавання розмови автоматично знижує гучність медіафайлів, коли власник починає спілкуватися з кимось поруч, а функція ізоляції голосу гарантує чітку передачу мови під час телефонних дзвінків навіть за наявності сильного вітру чи вуличного галасу.

Окремої уваги заслуговує функція перекладу в реальному часі на базі Apple Intelligence, яка допомагає долати мовні бар'єри безпосередньо під час розмови.



Для геймерів інженери зменшили затримку бездротової передачі звуку, що робить ігровий процес на пристроях Apple більш чуйним, особливо в спеціальному ігровому режимі. Крім того, навушники отримали нові можливості для керування: за допомогою коліщатка Digital Crown тепер можна дистанційно робити знімки або керувати відеозаписом на iPhone чи iPad.

Також було впроваджено функцію запису студійної якості, що перетворює навушники на професійний інструмент для подкастерів та інтерв'юерів, забезпечуючи природну текстуру голосу.

Взаємодія з Siri стала ще зручнішою – тепер достатньо кивнути головою на знак згоди або похитати нею, щоб відхилити сповіщення чи виклик.

Ціни та кольори

AirPods Max 2 будуть доступні в п'яти оновлених кольорах: "Опівнічний", "Зоряне сяйво", помаранчевий, фіолетовий та синій.

Компанія підкреслює свій внесок у захист довкілля, використовуючи 100 відсотків перероблених рідкоземельних елементів у магнітах, перероблений поліестер в амбушурах та вторинне золото й олово в друкованих платах.

Навушники, які технічно є вже третьою моделлю в серії після оригінальної версії 2020 року та оновлення 2024 року, надійдуть у продаж за ціною 549 доларів. Прийом замовлень розпочнеться в середу, 25 березня, а перші покупці отримають їх уже на початку квітня.