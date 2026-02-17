Как работала схема с почти бесплатными MacBook?

В городе Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида работника магазина сети Best Buy обвинили в организованном мошенничестве. По информации правоохранителей, 36-летний сотрудник Мэтью Леттера использовал код менеджера для авторизации чрезвычайно больших скидок на технику, в частности на ноутбуки MacBook Pro, пишет 9to5mac.

Расследование стартовало в декабре 2024 года после того, как руководство магазина заметило аномалии во время проверки остатков товара. Оказалось, что часть электроники продавалась со скидками до 99 процентов.

По документам, сотрудник оформил 97 покупок для себя на сумму 81 717 долларов.

Еще 52 транзакции он совершил для других лиц, что привело к дополнительным потерям в 36 573 доллара.

Общая сумма убытков превысила 118 тысяч долларов.

По данным следствия, схема действовала с марта по декабрь 2024 года. Компания привлекла частных детективов, которые проанализировали транзакции и передали материалы в полицию Палм-Бич-Гарденс.

Отдельное внимание следователи уделили ломбардам. Несколько ноутбуков MacBook Pro, которые фигурируют в деле, были сданы под залог в период с сентября 2024 года по октябрь 2025 года. Полиция использовала видеозаписи ломбарда и отпечатки пальцев, чтобы подтвердить причастность подозреваемого. Часть устройств удалось вернуть.

Следствие считает, что ключевым инструментом аферы стал менеджерский код, который позволяет изменять цену товара на кассе. Доступ к таким функциям обычно строго ограничен, однако в этом случае работник, по версии полиции, воспользовался служебными полномочиями в собственных интересах.

Его арестовали и поместили в тюрьму округа Палм-Бич по обвинению в организованном мошенничестве, сообщило местное издание cw34.

Проблема далеко не локальная

История привлекла внимание отраслевых медиа. Издание Ars Technica отмечает, что кражи со стороны сотрудников становятся все более заметной проблемой для розничных сетей. Высокая текучесть кадров в ритейле затрудняет внутренний контроль, а выявление злоупотреблений часто затягивается на месяцы.

В публикации приводится и другой случай, когда работник Best Buy позволял посетителям выносить более 100 товаров без оплаты, включая наушники AirPods и Beats.

Несмотря на то, что крупные сети активно внедряют системы мониторинга транзакций, это дело демонстрирует, насколько уязвимыми могут оставаться внутренние процессы, если контроль за доступом к служебным инструментам недостаточен.