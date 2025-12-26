Несмотря на одинаковую форму, не все USB-C порты на MacBook равноценны. Часть из них работает по стандарту Thunderbolt, который использует другой протокол и открывает доступ к более широким возможностям. Речь идет о значительно более высокой скорости передачи данных, поддержку внешних мониторов и работу с профессиональными аксессуарами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Apple.

Смотрите также Уход за MacBook: чистим дисплей без разводов и повреждений

Когда выбор USB-порта на MacBook действительно имеет значение?

Thunderbolt-порты остаются физически USB-C, но именно протокол делает разницу. Например, если нужно подключить внешний дисплей, стоит использовать именно Thunderbolt. Обычные USB-C могут передавать видео только через DisplayPort Alt Mode, и в современных MacBook эта возможность доступна именно через Thunderbolt-разъемы.

То же касается внешних накопителей. Если диск поддерживает Thunderbolt, подключение к соответствующему порту обеспечит значительно более высокую скорость передачи данных. Если же устройство не имеет поддержки Thunderbolt, разницы между портами практически не будет – ни в зарядке, ни в скорости.

Как пишет BGR, в некоторых более старых MacBook, в частности 14-дюймовых моделях с чипом M3 и предыдущих поколениях, не все USB-C порты являются Thunderbolt. Часть из них работает как USB 4. Они остаются универсальными, но не всегда поддерживают весь набор функций Thunderbolt. Определить нужный порт можно по специальному значку в виде молнии со стрелкой, который размещен рядом с разъемом.

Ситуация еще больше усложняется на старых MacBook, где рядом с USB-C попадаются классические USB-A порты прямоугольной формы. Они используют устаревшие технологии и не могут обеспечить те же возможности, что современные разъемы. Если устройство поддерживает подключение как через USB-A, так и через USB-C, выбор в пользу USB-C обычно дает лучшую производительность.

Чтобы точно понять, какой порт подойдет для конкретной задачи, самый надежный способ – проверить модель MacBook и ее технические характеристики. Apple публикует детальные описания портов для каждого устройства, что позволяет заранее оценить, какой разъем обеспечит нужные функции.

Какой редизайн готовит Apple для MacBook Pro?

Apple готовит самое большое обновление MacBook Pro за последнее десятилетие. По данным Bloomberg, компания работает над новым дизайном ноутбука с сенсорным OLED-дисплеем, более тонким корпусом и процессором M6. Релиз ожидается в конце 2026 или в начале 2027 года. Apple наконец меняет свою позицию относительно сенсорных экранов в ноутбуках. Несмотря на многолетние заявления, что "сенсорные поверхности не должны быть вертикальными", компания разрабатывает первый MacBook Pro с поддержкой прикосновений.

Обновление будет не косметическим, а полноценным редизайном. Новинка получит более тонкий и легкий корпус, новый чип M6 и OLED-дисплей – такой же, как у флагманских iPhone и iPad Pro, с глубоким черным и насыщенными цветами. Кроме того, вместо традиционного выреза в верхней части экрана ожидается "Dynamic Island" – отверстие под камеру, знакомое пользователям последних iPhone. Apple также решила одну из главных проблем сенсорных ноутбуков – шатание экрана. Для этого инженеры создали усиленный шарнир, который будет удерживать дисплей во время нажатий.