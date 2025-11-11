Apple нарешті змінює свою позицію щодо сенсорних екранів у ноутбуках. Попри багаторічні заяви, що "сенсорні поверхні не повинні бути вертикальними", компанія розробляє перший MacBook Pro з підтримкою дотиків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Apple готує оновлення для MacBook Air, на яке всі так довго чекали

Чим особливим буде новий MacBook Pro?

Оновлення буде не косметичним, а повноцінним редизайном. Новинка отримає тонший і легший корпус, новий чіп M6 і OLED-дисплей – такий самий, як у флагманських iPhone і iPad Pro, з глибоким чорним і насиченими кольорами. Крім того, замість традиційного вирізу у верхній частині екрана очікується "Dynamic Island" – отвір під камеру, знайомий користувачам останніх iPhone.

Apple також вирішила одну з головних проблем сенсорних ноутбуків – хитання екрана. Для цього інженери створили посилений шарнір, який утримуватиме дисплей під час натискань.

Цей крок означає кардинальну зміну стратегії компанії. Протягом більш ніж десяти років Apple наголошувала, що для дотиків існує iPad. Але тепер компанія визнає: користувачі хочуть мати можливість працювати з macOS і торкатися екрана одночасно.

Як пише DigitalTrends, для Apple це шанс оживити продажі Mac і створити нову "суперпреміальну" категорію пристроїв, яка поєднує потужність MacBook і гнучкість iPad. Такий гібрид може стати особливо привабливим для дизайнерів, відеомонтажерів та інших креативних користувачів.

Очікується, що ноутбук отримає значне підвищення ціни. Через OLED-екран і нову конструкцію він може коштувати на кілька сотень доларів дорожче за поточні моделі, які стартують від 2000 доларів.

Перед цим редизайном Apple планує оновити MacBook Pro з чіпами M5 Pro та M5 Max на початку 2026 року, але вони матимуть старий корпус зразка 2021-го. Тож по-справжньому нову модель користувачі побачать лише наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Face ID, за словами Гурмана, поки не планується – ця технологія з’явиться у MacBook ще не скоро. Але саме ця версія MacBook Pro може нарешті стерти межу між ноутбуком і планшетом.