Що сталося з дверима Tesla після тонування?

Історія почалася з відео в TikTok, яке опублікувала користувачка Рейчел Г'юз. У ролику вона сидить у своїй машині, а текст на екрані пояснює ситуацію: дівчина затонувала вікна, тому тепер не може відчиняти двері з боку водія протягом чотирьох днів, пише 24 Канал з посиланням на InsideEVs.

Проблема полягає в конструкції дверей автомобілів Tesla, які не мають рамок. Через це щоразу, коли хтось відчиняє двері, скло автоматично трохи опускається, а при зачиненні – підіймається. Зазвичай після тонування вікон майстри радять не опускати скло протягом кількох днів, поки плівка повністю не висохне й не зафіксується. Але якщо відчинити двері, вікно опуститься самостійно й зіпсує роботу. Тож протягом 4 – 5 днів Рейчел Г'юз просто не може вийти через "головні" двері, оскільки на плівці можуть з’явитися бульбашки чи відшарування. У кінці свого відео вона пересідає на друге сидіння й виходить через інші двері.

Однак у коментарях багато інших власників Tesla запевнили її, що вона надто сильно переймається. Люди писали, що також тонували свої авто, і невеликий рух скла при відчиненні дверей ніколи не був проблемою.

Один з коментаторів зазначив, що неодноразово забував про це правило на різних авто і ніколи не стикався з пошкодженням плівки, порадивши дівчині знайти інший сервіс тонування.

Схожу думку висловлювали й користувачі на Reddit, де тема обговорювалася ще кілька років тому. За словами одного з учасників дискусії, його майстер з тонування більше хвилювався про повне опускання вікна, а не про незначний зсув.

Деякі фахівці навіть радять після процедури залишати машину на сонці, щоб плівка швидше "запеклася" і міцніше трималася. Водночас частина коментаторів просто не змогла зрозуміти проблему власниці Tesla, називаючи це "проблемами першого світу" та жартуючи, що вони "занадто бідні, щоб це зрозуміти".