Що не так із ціною Ford Mustang Mach-E?

Власниця електромобіля детально розповіла про своє глибоке розчарування покупкою. Вона зазначила, що загальна вартість її Ford Mustang Mach-E 2023 року, включно з податками, зборами та розширеною гарантією, склала приблизно 58 000 доларів. За її словами, зараз вона все ще винна банку 48 000 доларів, а ринкова вартість її автомобіля становить лише близько 20 000 доларів. Таким чином, негативний баланс Тейлор досяг 28 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на INSIDE EVS.

Дивіться також Власниця Tesla обурена, бо не може скористатися найбільш базовою функцією в своєму авто

Швидке падіння вартості не є унікальним явищем для її моделі. Швидкий огляд вторинного ринку підтверджує, що вживані моделі Mach-E 2023 року з середнім пробігом зазвичай продаються в діапазоні від 22 000 до 28 000 доларів. Це відповідає загальній тенденції: до середини 2024 року ціни на вживані електромобілі впали більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком, що є одним із найрізкіших падінь у будь-якій категорії транспортних засобів.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, SUZUKI S-CROSS забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через офіційних дилерів в Україні.

Обвал цін розпочався після того, як Tesla ініціювала хвилю загального зниження цін на початку 2023 року, пише Detroit Free Press. Це змусило інших автовиробників, зокрема Ford, зробити подібні кроки. Оскільки ціни на нові електромобілі знизилися, вживані моделі, особливо ті, що не мали права на федеральний податковий кредит у США, почали втрачати вартість ще швидше.

Проблема значно глибша

Окрім фінансових труднощів, Тейлор стикається з щоденними експлуатаційними проблемами. Її робочий маршрут передбачає поїздку на роботу в один бік на відстань 125.5 кілометрів, що становить понад 250 кілометрів за день. Загалом на тиждень вона долає понад 1000 кілометрів. Хоча її Mach-E має батарею з розширеним запасом ходу на 490 кілометрів, вона часто не може досягти заявленої дальності, особливо в холодну пору року в Джорджії. Це відображає задокументовані висновки: електромобілі можуть втрачати до 41% свого запасу ходу за низьких температур.

Питання заряджання також є спірним. Вдома вона може заряджати автомобіль за пільговою програмою за 3 – 4 долари за повну зарядку. Однак на публічних станціях швидка зарядка може коштувати до 40 доларів, залежно від постачальника. Крім того, на маршрутах у сільській місцевості, якими вона часто їздить, доступ до зарядних пристроїв обмежений, що робить планування поїздок менш зручним, ніж заправка бензинового авто.

Однак авторка відео, підсумовуючи свою історію, заявила, що вона не має претензій до самої машини, але її засмучує те, що автомобіль так сильно здешевшав, а вона ще навіть не наблизилась до виплати свого кредиту.