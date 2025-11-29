Что не так с ценой Ford Mustang Mach-E?

Владелица электромобиля подробно рассказала о своем глубоком разочаровании покупкой. Она отметила, что общая стоимость ее Ford Mustang Mach-E 2023 года, включая налоги, сборами и расширенной гарантией, составила примерно 58 000 долларов. По ее словам, сейчас она все еще должна банку 48 000 долларов, а рыночная стоимость ее автомобиля составляет лишь около 20 000 долларов. Таким образом, отрицательный баланс Тейлор достиг 28 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на INSIDE EVS.

Смотрите также Владелица Tesla возмущена, потому что не может воспользоваться наиболее базовой функцией в своем авто

Быстрое падение стоимости не является уникальным явлением для ее модели. Быстрый обзор вторичного рынка подтверждает, что подержанные модели Mach-E 2023 года со средним пробегом обычно продаются в диапазоне от 22 000 до 28 000 долларов. Это соответствует общей тенденции: к середине 2024 года цены на подержанные электромобили упали более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, что является одним из самых резких падений в любой категории транспортных средств.

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, SUZUKI S-CROSS обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через официальных дилеров в Украине.

Обвал цен начался после того, как Tesla инициировала волну общего снижения цен в начале 2023 года, пишет Detroit Free Press. Это заставило других автопроизводителей, в частности Ford, предпринять подобные шаги. Поскольку цены на новые электромобили снизились, подержанные модели, особенно те, что не имели права на федеральный налоговый кредит в США, начали терять стоимость еще быстрее.

Проблема значительно глубже

Кроме финансовых трудностей, Тейлор сталкивается с ежедневными эксплуатационными проблемами. Ее рабочий маршрут предусматривает поездку на работу в одну сторону на расстояние 125.5 километров, что составляет более 250 километров в день. Всего в неделю она преодолевает более 1000 километров. Хотя ее Mach-E имеет батарею с расширенным запасом хода на 490 километров, она часто не может достичь заявленной дальности, особенно в холодное время года в Джорджии. Это отражает задокументированные выводы: электромобили могут терять до 41% своего запаса хода при низких температурах.

Вопрос зарядки также является спорным. Дома она может заряжать автомобиль по льготной программе за 3 – 4 доллара за полную зарядку. Однако на публичных станциях быстрая зарядка может стоить до 40 долларов, в зависимости от поставщика. Кроме того, на маршрутах в сельской местности, которыми она часто ездит, доступ к зарядным устройствам ограничен, что делает планирование поездок менее удобным, чем заправка бензинового авто.

Однако автор видео, подытоживая свою историю, заявила, что она не имеет претензий к самой машине, но ее огорчает то, что автомобиль так сильно подешевел, а она еще даже не приблизилась к выплате своего кредита.