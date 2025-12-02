Что предлагает Perodua QV-E?

Компактный электромобиль Perodua QV-E, создан при поддержке Magna Steyr, внешне напоминает обновленный Tesla Model Y благодаря горизонтальной световой полосе спереди и сзади. Автомобиль размерами близок к Nissan Juke и оборудован передним электродвигателем мощностью в 201 лошадиную силу с крутящим моментом 285 ньютон-метров, пишет 24 Канал со ссылкой на InsideEVs.

Смотрите также Пока продажи Tesla падают по всему миру, эта одна страна устанавливает исторический рекорд покупок

Разгон до 100 километров в час занимает 7,5 секунды, что делает QV-E вполне пригодным для ежедневных поездок. Литий-железо-фосфатная батарея от китайского производителя CATL емкостью 52,5 киловатт-часа обеспечивает запас хода около 445 километров, как обещает компания.

Багато українців вважають, що кросовер повинен бути повнопривідним. Адже ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись на дорозі за будь-яких дорожніх умов та погоди! В цьому сегменті хороший варіант – SUZUKI, де повний привід можливий навіть в базовій комплектації. SUZUKI S-CROSS оснащується системою ALLGRIP, яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.

Электрокроссовер поддерживает функцию vehicle-to-load, что позволяет использовать высоковольтную батарею для питания ноутбуков, инструментов и бытовых приборов.



Perodua QV-E / Фото Perodua



Perodua QV-E / Фото Perodua

Perodua инвестировала почти 200 миллионов долларов в разработку своего первого полноценного электромобиля, а местное производство начнется в ближайшее время.

Начальный выпуск ограничится примерно 500 автомобилями ежемесячно, но к третьему кварталу 2026 года компания планирует нарастить производство до 3 тысяч единиц.

Базовая стоимость составляет 80 тысяч малазийских рингитов, что эквивалентно около 19,4 тысячи долларов.



Perodua QV-E / Фото Perodua



Perodua QV-E / Фото Perodua

Что же не так?

Главная особенность заключается в том, что покупателей будут заставлять заключить девятилетний договор аренды батареи с ежемесячным платежом 275 ринггитов (около 67 долларов). За весь период это составляет дополнительные 7 236 долларов.

С одной стороны, это является приемлемой суммой за самый дорогой компонент электромобиля. Общая стоимость все равно будет ниже, чем автомобили Tesla, а оплата по 67 долларов в месяц будет менее ощутимой, чем сразу отдать 7 236 долларов.

С другой стороны, это очень длительное обязательство, которое надолго "привяжет" покупателя к компании. К тому же непонятно, как действовать в случае продажи машины.



Perodua QV-E / Фото Perodua



Perodua QV-E / Фото Perodua