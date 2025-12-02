Що пропонує Perodua QV-E?

Компактний електромобіль Perodua QV-E, створений за підтримки Magna Steyr, зовні нагадує оновлений Tesla Model Y завдяки горизонтальній світловій смузі спереду та ззаду. Автомобіль розмірами близький до Nissan Juke та обладнаний переднім електродвигуном потужністю в 201 кінську силу із крутним моментом 285 ньютон-метрів, пише 24 Канал з посиланням на InsideEVs.

Розгін до 100 кілометрів за годину займає 7,5 секунди, що робить QV-E цілком придатним для щоденних поїздок. Літій-залізо-фосфатна батарея від китайського виробника CATL ємністю 52,5 кіловат-години забезпечує запас ходу близько 445 кілометрів, як обіцяє компанія.

Електрокросовер підтримує функцію vehicle-to-load, що дозволяє використовувати високовольтну батарею для живлення ноутбуків, інструментів та побутових приладів.



Perodua QV-E / Фото Perodua



Perodua інвестувала майже 200 мільйонів доларів у розробку свого першого повноцінного електромобіля, а місцеве виробництво розпочнеться найближчим часом.

Початковий випуск обмежиться приблизно 500 автомобілями щомісяця, але до третього кварталу 2026 року компанія планує наростити виробництво до 3 тисяч одиниць.

Базова вартість становить 80 тисяч малайзійських рингітів, що еквівалентно близько 19,4 тисячі доларів.



Perodua QV-E / Фото Perodua



Що ж не так?

Головна особливість полягає в тому, що покупців змушуватимуть укласти дев'ятирічний договір оренди батареї зі щомісячним платежем 275 рингітів (близько 67 доларів). За весь період це становить додаткові 7 236 доларів.

З одного боку, це є прийнятною сумою за найдорожчий компонент електромобіля. Загальна вартість все одно буде нижчою, ніж автомобілі Tesla, а оплата по 67 доларів на місяць буде менш відчутною, ніж відразу віддати 7 236 доларів.

З іншого боку, це дуже тривале зобов'язання, яке надовго "прив'яже" покупця до компанії. До того ж незрозуміло, як діяти в разі продажу машини.



Perodua QV-E / Фото Perodua



