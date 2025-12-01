Що відомо про рекорд Tesla у Норвегії?

За офіційними статистичними даними Норвезької дорожньої федерації, Tesla зареєструвала у країні 28 606 нових автомобілів за період із січня по листопад 2025 року. Цей результат перевершив попередній річний рекорд, який належав Volkswagen з показником 26 575 автомобілів, зареєстрованих у 2016 році. Лише за листопад компанія додала до статистики 6 215 нових реєстрацій, що стало другим найвищим місячним показником за всю історію присутності бренду в країні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Власниця Tesla обурена, бо не може скористатися найбільш базовою функцією в своєму авто

Основним рушієм зростання став кросовер Model Y, котрий має високий попит серед норвезьких покупців. За перші одинадцять місяців року ця модель набрала понад 22 500 реєстрацій, ставши найпопулярнішим автомобілем на ринку. Загалом продажі Tesla в Норвегії зросли на 34,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, SUZUKI S-CROSS забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через офіційних дилерів в Україні.

Досягнення стало особливо значущим на тлі складної ситуації для бренду в інших європейських країнах, де спостерігається зниження популярності через політичні погляди керівника компанії Ілона Маска та його підтримку правих політичних сил. Наприклад, у Швеції та Данії показники Tesla за листопад виявилися нижчими порівняно з минулим роком.

З огляду на ці контрасти, норвезький ринок лишається важливим для компанії, адже саме ця скандинавська країна стала першим міжнародним ринком для Tesla поза Північною Америкою понад десять років тому. Країна, що вкладається в екологію та збереження навколишнього середовища, досягла величезних результатів у цьому напрямку. Наприклад, вона стала першою, хто зміг досягти більших продажів електричних автівок, ніж бензинових. Прагнення до зменшення викидів втілилося в популярність електричних машин і тому норвежці, можна сказати, історично схильні до того, щоб віддавати перевагу саме такому транспорту.

У листопаді частка повністю електричних автомобілів становила 97,6% від усіх нових реєстрацій у країні, що відповідає довгостроковій стратегії Норвегії щодо припинення продажу бензинових та дизельних автомобілів.

Tesla забезпечила собі 31,2% всього норвезького автомобільного ринку у листопадовому місяці, значно збільшивши свою частку порівняно з 19,3% роком раніше.​

Але є ще одна причина зростання

Різке зростання реєстрацій у листопаді частково пояснюється бажанням норвежців придбати електромобілі до запровадження нових податків на електричні транспортні засоби, які набудуть чинності у січні наступного року. Як писало видання Automotive News у жовтні, Норвегія планує скасувати свою основну субсидію на електромобілі протягом наступних двох років.