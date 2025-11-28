Чому за музику в Tesla доведеться платити додатково?

Ключовим моментом цієї історії є те, що Алісон Джонсон тільки-но приєдналася до спільноти власників Tesla. Одного дня дорогою на роботу вона спробувала ввімкнути музику, але її плани були порушені спливаючим вікном. На екрані з'явилося повідомлення, що вимагало оформити преміум-підключення. Вона зазначила, що без щомісячної оплати, яка становить близько 10 доларів, вона не може ні слухати музику, ні користуватися GPS, ні деякими іншими функціями. Жінка порівняла цю плату з вартістю чашки кави преміум-класу й вирішила відмовитися від підписки, заявивши, що краще співатиме собі сама, пише 24 Канал з посиланням на InsideEVs.

Щомісячна підписка на Premium Connectivity має ціну 9,99 долара на місяць без урахування податків. Ця послуга надає власнику Tesla можливість здійснювати потокове відтворення ліцензованої музики та відео, користуватися функцією караоке, отримувати доступ до детальних карт і переглядати інтернет-сторінки. Ймовірно, Джонсон зіткнулася з цією проблемою, оскільки більшість нових автомобілів Tesla постачаються з пробним періодом Premium Connectivity, який просто закінчився.

Важливо зазначити, що власники Tesla можуть користуватися Standard Connectivity. Цей рівень сервісу включає базову версію навігаційної системи карт, а також дозволяє потокове відтворення через Bluetooth. Таким чином, Джонсон не зобов'язана платити 10 доларів лише для того, щоб слухати музику, оскільки вона може підключити свій телефон через Bluetooth.

Користувачі, які відмовляються від платної послуги, підтверджують, що вони можуть підключатися через Bluetooth і навіть використовувати елементи керування на кермі для перемикання пісень. Єдиний нюанс полягає в тому, що музику потрібно запускати безпосередньо з телефона. Крім того, стандартна заводська GPS-навігація функціонує справно і без преміум-підключення.

Тож авторка відео, яке зараз розходиться інтернетом, банально не розібралась в умовах користування. Вона думала, що отримала довічну можливість слухати ліцензійну музику, купивши автомобіль.

Деякі користувачі на форумах, зокрема у гілці r/TeslaModel3 на Reddit, вважають, що ця підписка є вигідною пропозицією. На їхню думку, це "одна з найкращих угод у галузі", оскільки інші подібні плани підключених послуг часто коштують у 2 – 3 рази дорожче і пропонують менше можливостей.

Для порівняння, в автомобілях Toyota інтеграція "Music Lover" коштує 15 доларів щомісяця, а GPS-система "Go Anywhere" – ще 15 доларів. Ці дві послуги можна об'єднати в пакет за 25 доларів на місяць, а підключення Wi-Fi коштуватиме додаткові 25 доларів.