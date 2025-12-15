Чому ремонт затримується на роки?

Історія родини з Техасу стала вірусною в TikTok після того, як користувачка Тіна опублікувала відео про свій досвід. Пікап Ford F-150 моделі 2025 року мав лише 3200 кілометрів пробігу, оскільки раніше використовувався як підмінний автомобіль у дилерському центрі. Попри це, машину продали як нову, адже її ніколи не реєстрували на приватного власника, пише 24 Канал.

Після покупки її чоловік отримав кілька повідомлень про відкликання, що є типовим для нових автомобілів. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, лише у 2023 році виробники оголосили понад 1000 відкликань, які торкнулися 32 мільйонів транспортних засобів. Однак справжня проблема виникла, коли на панелі приладів з'явилося попередження про вимкнення системи подушок безпеки.

Коли власник зателефонував до дилерського центру, йому спочатку запропонували зачекати два тижні. Механіки виконали роботи з відкликання та гарантійного обслуговування, проте згодом повідомили, що датчик подушки безпеки неможливо замінити швидко через відсутність запчастин по всій країні – їх замовили одночасно всі дилерські центри, оскільки проблема стосується кожного автомобіля Ford F-150.

Тепер оцінка терміну очікування розтягнулася до неймовірних двох років, що перетворило звичайну ремонтну ситуацію на справжню проблему для родини з двома маленькими дітьми.

Чому так сталося?

Системи подушок безпеки залежать від мережі взаємопов'язаних датчиків і модулів. Коли один із них виходить з ладу, вся система автоматично вимикається як запобіжний захід. Оскільки регулятори вважають працездатність подушок безпеки критичною функцією, виробники повинні використовувати точні замінні деталі замість альтернативних компонентів.

Автомобільна промисловість стикається з дефіцитом модулів подушок безпеки, електропроводки, датчиків і напівпровідникових компонентів принаймні з 2021 року. Великі постачальники, зокрема Bosch і Denso, публічно визнали напружені умови поставок, писало видання Reuters у листопаді. Хоча дефіцит мікросхем, з яким світ зіткнувся в часи пандемії ковіду, послабшав, його наслідки все ще відчутні. Коли нові відкликання створюють раптові сплески попиту, черги швидко зростають.

Дилерський центр також повідомив родині, що не має доступних підмінних автомобілів, хоча їхній F-150 раніше саме таким і був. Дефіцит підмінного транспорту також став поширеним явищем у США. Багато дилерів скоротили свої автопарки під час пандемії, коли запаси вичерпалися, а ціни на вживані автомобілі зросли.

Чоловікові сказали, що вільних машин немає. Лише після того, як він залишив одну зірку в опитуванні Ford, дилерський центр зв'язався з ним, щоб "виправити ситуацію", і врешті надав орендований F-150 моделі 2024 року.

Але навіть це не минуло гладко. За словами Тіни, менш ніж за тиждень загорілася лампочка перевірки двигуна, автомобіль почав перегріватися й диміти, а тиск масла упав до нуля. Заміну також довелося вивести з експлуатації, залишивши родину знову без справного транспорту.

Що кажуть у коментарях?

Коментарі під відео в TikTok швидко перетворилися на суміш лояльності до бренду, критики і справжнього розчарування сучасними автомобілями. Дехто представив ситуацію як "проблему Ford", тоді як інші заперечували, стверджуючи, що дефіцит запчастин і тривалі терміни очікування торкнулися майже всіх виробників в останні роки. Toyota, яку коментатори часто називають надійнішою, раніше також зіткнулася з великими відкликання, включаючи відкликання через дефекти керування наприкінці 2024 року.

Кілька коментаторів зазначили, що якість обслуговування в дилерських центрах сильно відрізняється. Деякі центри Ford пропонують швидкий ремонт і підмінні автомобілі, тоді як інші борються з нестачею персоналу, попитом і розподілом запчастин.

Один користувач написав: "Це не має нічого спільного з Ford. Усе залежить від дилерського центру. У Chevy і Stellantis теж є проблеми".

Глобальна проблема

Дискусія підкреслила те, на що давно звертають увагу галузеві аналітики: оскільки автомобілі стали складнішими, наслідки навіть незначного дефіциту компонентів виявляються більш відчутними.

Відео @chicktokandco показує не лише ситуацію родини, а й відображає стан справ по всьому світу: в міру того, як технології автомобілів стають все складнішими і все більше покладаються на електроніку замість механіки, зростає і їхня вразливість до збоїв.