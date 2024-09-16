Деталі звіту

Норвегія щомісяця публікує детальну інформацію про продажі всіх типів транспортних засобів, яка є корисною для тих, хто відстежує ринок у найбільш одержимій електромобілями країні світу. У серпні вона встановила черговий світовий рекорд, оскільки серед усіх придбаних тут машин електричними були 94 відсотки.

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Норвегія вже давно вирізняється з-поміж інших країн найвищою часткою ринку електромобілів і прагненням повністю припинити продажі нових бензинових машин до 2025 року, тоді як інші країни та регіони орієнтуються лише на 2035 рік.

Як можна побачити, їй майже вдалося досягти мети навіть раніше, ніж очікувалося, оскільки вже в 2021 році неелектрифіковані транспортні засоби становили лише однозначний відсоток продажів. Деякі компанії, такі як Hyundai, навіть самостійно припинили продавати будь-які бензинові автомобілі у Норвегії, оскільки продажі критично впали й продовжували падати ще більше.

То яка ж ситуація тепер? Станом на кінець минулого місяця в Норвегії налічувалося 751 450 електромобілів і 755 244 автомобілі, що працюють лише на бензині. Кожна з категорій становить близько 26% автомобілів на дорогах, якщо враховувати також інші типи транспорту. Очікується, що коли надійдуть остаточні вересневі дані, ми побачимо, що кількість електрокарів обігнала показники бензинових автівок.

Як і у випадку з більшістю технологій, останні кілька відсотків — це завжди боротьба, але тенденції показують, що самі норвежці з радістю прийняли ці зміни, не протестуючи проти впровадження електричних машин. Хоча продажі бензинових автівок ще будуть дозволені у невеликих обсягах деякий час, цілком імовірно, що вже в найближчі місяці ніхто їх не купуватиме за власною ініціативою.

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Не все так добре

У всій цій бочці меду є велика ложка дьогтю, оскільки наведені дані не враховують ринок дизельних автомобілів, які були популярні в Норвегії протягом 2000-х і на початку 2010-х років.

Наприкінці 2014 року кількість автомобілів з дизельними двигунами перевищила кількість автомобілів з бензиновими двигунами, і з того часу вони залишаються найпоширенішими транспортними засобами на норвезьких дорогах. У Норвегії трохи більше мільйона дизельних автомобілів (наприкінці цього місяця їхня кількість впаде нижче мільйона), тож на норвезьких дорогах досі панує дизель, випереджаючи електромобілі. Країні ще є над чим працювати.

Але кількість електромобілів зростає, і зростає швидше, ніж коли-небудь зростала кількість дизельних. Як свідчить статистика, "пік дизельних автомобілів" був досягнутий у 2017 році (бензинових – у 2005 році), а зараз їхня популярність також потроху падає.

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