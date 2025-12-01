Что известно о рекорде Tesla в Норвегии?

По официальным статистическим данным Норвежской дорожной федерации, Tesla зарегистрировала в стране 28 606 новых автомобилей за период с января по ноябрь 2025 года. Этот результат превзошел предыдущий годовой рекорд, который принадлежал Volkswagen с показателем 26 575 автомобилей, зарегистрированных в 2016 году. Только за ноябрь компания добавила к статистике 6 215 новых регистраций, что стало вторым самым высоким месячным показателем за всю историю присутствия бренда в стране, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Основным двигателем роста стал кроссовер Model Y, который пользуется высоким спросом среди норвежских покупателей. За первые одиннадцать месяцев года эта модель набрала более 22 500 регистраций, став самым популярным автомобилем на рынке. В целом продажи Tesla в Норвегии выросли на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Достижение стало особенно значимым на фоне сложной ситуации для бренда в других европейских странах, где наблюдается снижение популярности из-за политических взглядов руководителя компании Илона Маска и его поддержку правых политических сил. Например, в Швеции и Дании показатели Tesla за ноябрь оказались ниже по сравнению с прошлым годом.

Учитывая эти контрасты, норвежский рынок остается важным для компании, ведь именно эта скандинавская страна стала первым международным рынком для Tesla вне Северной Америки более десяти лет назад. Страна, вкладывается в экологию и сохранение окружающей среды, достигла огромных результатов в этом направлении. Например, она стала первой, кто смог достичь больших продаж электрических автомобилей, чем бензиновых. Стремление к уменьшению выбросов воплотилось в популярность электрических машин и поэтому норвежцы, можно сказать, исторически склонны к тому, чтобы отдавать предпочтение именно такому транспорту.

В ноябре доля полностью электрических автомобилей составила 97,6% от всех новых регистраций в стране, что соответствует долгосрочной стратегии Норвегии по прекращению продажи бензиновых и дизельных автомобилей.

Tesla обеспечила себе 31,2% всего норвежского автомобильного рынка в ноябрьском месяце, значительно увеличив свою долю по сравнению с 19,3% годом ранее.

Но есть еще одна причина роста

Резкий рост регистраций в ноябре частично объясняется желанием норвежцев приобрести электромобили до введения новых налогов на электрические транспортные средства, которые вступят в силу в январе следующего года. Как писало издание Automotive News в октябре, Норвегия планирует отменить свою основную субсидию на электромобили в течение следующих двух лет.