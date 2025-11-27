Tesla продолжает терять позиции на одном из важнейших рынков - в Европе. Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в октябре регистрации электромобилей Tesla упали до 6 964 единиц, что на 48,5% меньше, чем год назад. Для сравнения, общий рынок электромобилей в Европе в том же месяце вырос на 32,9%, а суммарные регистрации авто всех типов - на 4,9%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей.

Смотрите также Илон Маск заявил, что другие автопроизводители не хотят интегрировать его автопилот в свои машины

Tesla в Европе падает десятый месяц подряд

Это уже десятый месяц подряд, когда Tesla фиксирует спад в Европейском регионе, тогда как доля электрокаров на рынке достигла 16,4% - рекордного показателя.

Обновленный Model Y не смог переломить негативную динамику. Tesla натолкнулась на сразу несколько проблем:

рост конкуренции - особенно со стороны китайских брендов;

имиджевые риски из-за непопулярности Илона Маска в Европе;

агрессивный рост предложений в бюджетном и среднем сегменте EV.

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, SUZUKI S-CROSS обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через официальных дилеров в Украине.

Как пишет finance.yahoo, за первые 10 месяцев 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 29,6% - до 180 688 авто. Доля рынка компании просела до 1,6%, хотя в прошлом году она была 2,4%.

Тем временем китайские производители идут по противоположной траектории:

BYD взлетел на 207% - до 17 470 авто ;

SAIC вырос на 46% - почти 24 000 авто.

Почему инвесторы все еще в восторге от Tesla?

Несмотря на провальные продажи в Европе, акции Tesla на этой неделе выросли почти на 7% после того, как Melius Research назвала компанию “must own” благодаря ее продвижению в автономном вождении.

Аналитики уверены, что именно FSD (Full Self-Driving) может стать главным преимуществом Tesla в ближайшие годы, а Маск в очередной раз говорит о прогрессе в собственном чипмейкинге.

Сейчас система FSD доступна в США и ограниченных регионах. Но может появиться “окно возможностей” в Европе.

Автомобильный регулятор Нидерландов RDW назначил на февраль тестирование FSD, чтобы определить, соответствует ли система требованиям. Формального одобрения еще нет, но потенциальное “добро” хотя бы одного европейского регулятора может существенно помочь Tesla исправить ситуацию.

Почему ЕС может не одобрить беспилотную систему Tesla?

Tesla заявила, что ее система FSD получит национальное одобрение в Нидерландах в феврале 2026 года, но голландский регулятор RDW опроверг эту информацию. Ведомство отметило, что компания только продемонстрирует FSD Supervised, а не пройдет окончательное утверждение.

В заметке Tesla даже призвала пользователей писать RDW, чтобы "поблагодарить" за будущее утверждение системы. Однако регулятор быстро дал ответ, который существенно отличается от риторики компании. RDW в своем заявлении отметил, что в феврале Tesla только продемонстрирует работу FSD Supervised. По данным Bloomberg, который первым сообщил о позиции регулятора, никакого подтверждения относительно гарантированного одобрения нет. Ведомство отметило, что обе стороны знают, какие шаги нужно пройти, чтобы принять решение в указанный срок, но выполнение графика пока под вопросом. Регулятор подчеркнул, что для него приоритетом остается безопасность дорожного движения.