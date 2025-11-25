Tesla объявила в соцсетях о якобы важном прорыве в Европе: по словам компании, голландский регулятор RDW согласился предоставить национальное одобрение для системы Full Self-Driving (FSD) в феврале 2026 года. RDW является ключевой инстанцией, которая занимается регистрацией и сертификацией транспорта в Нидерландах, поэтому его решение является критически важным для запуска FSD на европейском рынке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Tesla Europe & Middle East.

Почему ЕС не подтвердил одобрение FSD?

В заметке Tesla даже призвала пользователей писать RDW, чтобы "поблагодарить" за будущее утверждение системы. Однако регулятор быстро дал ответ, который существенно отличается от риторики компании.

RDW в своем заявлении отметил, что в феврале Tesla только продемонстрирует работу FSD Supervised. По данным Bloomberg, который первым сообщил о позиции регулятора, никакого подтверждения относительно гарантированного одобрения нет. Ведомство отметило, что обе стороны знают, какие шаги нужно пройти, чтобы принять решение в указанный срок, но выполнение графика пока под вопросом. Регулятор подчеркнул, что для него приоритетом остается безопасность дорожного движения.

На автомобилях Tesla стандартно устанавливается система Autopilot, а за дополнительные 8 000 долларов пользователи могут активировать FSD Supervised - пакет расширенных функций, который позволяет автоматически управлять автомобилем, менять полосу движения и выполнять маневры на городских дорогах. В то же время FSD не является системой полного самоуправления: водитель должен держать руки на руле и контролировать ситуацию.

На сегодняшний день FSD доступна в Австралии, Канаде, Китае, Мексике, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико и США, но для европейских пользователей ее запуск остается неопределенным.

Почему другие автопроизводители не хотят интегрировать автопилот Tesla в свои машины?

В течение нескольких лет Илон Маск убеждал инвесторов и публику, что система автопилота Tesla станет отраслевым стандартом, который будут вынуждены покупать другие компании. Эта идея была фундаментом для высокой оценки стоимости акций бренда как разработчика искусственного интеллекта. Однако амбициозные планы столкнулись с суровой реальностью.

Издание Electrek предполагает, что термин "невыполнимые требования" означает, что автопроизводители требовали систему, которая действительно обеспечивает автономное вождение без постоянного надзора, а главное – гарантирует безопасность. Традиционные бренды обычно придерживаются V-модели валидации: они четко определяют требования, проводят строгие испытания и подтверждают надежность еще до выпуска продукта на рынок. Ярким примером является компания Mercedes-Benz, которая, выпустив собственную систему третьего уровня автономности Drive Pilot, взяла на себя полную юридическую ответственность за действия автомобиля во время работы системы.