Tesla получила от Департамента транспорта Аризоны разрешение на работу как Transportation Network Company – формата, который охватывает сервисы вроде Uber или Lyft. Компания подала заявку 13 ноября, а уже 17 ноября получила подтверждение, что соответствует всем требованиям для запуска услуги в штате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Что означает новое разрешение для сервиса Tesla в Аризоне?

Вместе с заявкой Tesla подала документ о самосертификации, в котором описаны планы тестирования автономных авто с участием водителей безопасности. Сейчас компания уже работает с роботакси в Остине и районе залива Сан-Франциско, но в Аризоне правила для испытаний беспилотников значительно мягче по сравнению с Калифорнией.

Аризона обязывает компании, тестирующие автономные автомобили, подавать "план взаимодействия с правоохранителями" – документ с протоколами действий в случае чрезвычайных ситуаций или если авто застряло на дороге. Также необходимо письменно подтвердить соблюдение федерального законодательства.

В Калифорнии, как в районе залива, правила намного строже – там за рулем должен находиться монитор безопасности. В случае Аризоны пока неизвестно, изменится ли формат работы Tesla и останутся ли водители за рулем или пересядут на пассажирское сиденье, как в пилотном проекте в Остине.

Илон Маск еще в октябре заявлял, что Tesla планирует запустить свой сервис в 8–10 городах до конца 2025 года с флотом более чем 1 000 роботакси. Между тем компания расширила доступ к приложению для всех пользователей iOS в США и Канаде, но неизвестно, сопровождалось ли это увеличением автопарка.

Пользователи сообщают, что сервис пока работает нестабильно – в пиковые часы программа предупреждает о высоком спросе и просит попробовать позже. За десять минут ожидания время поиска авто может измениться с неопределенного на примерно 12 минут. Представители Tesla ситуацию не комментируют.

Почему Роботакси Tesla снова врезаются в объекты на дороге?

Компания Tesla продолжает развивать свой амбициозный проект роботакси, но его путь оказался не таким безоблачным, как ожидалось. С одной стороны, компания получила разрешение на запуск сервиса в новом штате, а с другой – ее беспилотные автомобили в Техасе постоянно попадают в аварии даже несмотря на присутствие наблюдателей в салоне. Эта ситуация вызывает вопросы о безопасности технологии и ее готовности.

Согласно отчетам, поданными в Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), инциденты были разнообразными. 4 сентября роботакси задним ходом врезалось в другой автомобиль. 6 сентября Model Y сбила велосипедиста. К счастью, без травм для человека, но с повреждением велосипеда. 7 сентября автомобиль столкнулся с животным. Детали этих случаев остаются неизвестными, поскольку Tesla активно использует свое право на редактирование отчетов, скрывая ключевую информацию о причинах аварий и ответственных лиц.