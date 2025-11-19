Tesla отримала від Департаменту транспорту Аризони дозвіл на роботу як Transportation Network Company – формату, який охоплює сервіси на кшталт Uber або Lyft. Компанія подала заявку 13 листопада, а вже 17 листопада отримала підтвердження, що відповідає всім вимогам для запуску послуги в штаті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Що означає новий дозвіл для сервісу Tesla в Аризоні?

Разом із заявкою Tesla подала документ про самосертифікацію, у якому описано плани тестування автономних авто за участі водіїв безпеки. Нині компанія вже працює з роботаксі в Остіні та районі затоки Сан-Франциско, але в Аризоні правила для випробувань безпілотників значно м’якші у порівнянні з Каліфорнією.

Аризона зобов’язує компанії, що тестують автономні автомобілі, подавати "план взаємодії з правоохоронцями" – документ із протоколами дій у випадку надзвичайних ситуацій або якщо авто застрягло на дорозі. Також необхідно письмово підтвердити дотримання федерального законодавства.

У Каліфорнії, як у районі затоки, правила набагато суворіші – там за кермом має перебувати монітор безпеки. У випадку Аризони поки що невідомо, чи зміниться формат роботи Tesla і чи залишаться водії за кермом або ж пересядуть на пасажирське сидіння, як у пілотному проєкті в Остіні.

Ілон Маск ще в жовтні заявляв, що Tesla планує запустити свій сервіс у 8–10 містах до кінця 2025 року з флотом більш ніж 1 000 роботаксі. Тим часом компанія розширила доступ до застосунку для всіх користувачів iOS у США та Канаді, але невідомо, чи супроводжувалося це збільшенням автопарку.

Користувачі повідомляють, що сервіс поки працює нестабільно – у пікові години програма попереджає про високий попит і просить спробувати пізніше. За десять хвилин очікування час пошуку авто може змінитися з невизначеного на приблизно 12 хвилин. Представники Tesla ситуацію не коментують.

Чому Роботаксі Tesla знову врізаються в об'єкти на дорозі?

Компанія Tesla продовжує розвивати свій амбітний проєкт роботаксі, але його шлях виявився не таким безхмарним, як очікувалося. З одного боку, компанія отримала дозвіл на запуск сервісу в новому штаті, а з іншого – її безпілотні автомобілі в Техасі постійно потрапляють в аварії навіть попри присутність наглядачів у салоні. Ця ситуація викликає питання щодо безпеки технології та її готовності.

Згідно зі звітами, поданими до Національного управління безпекою руху на трасах (NHTSA), інциденти були різноманітними. 4 вересня роботаксі заднім ходом врізалося в інший автомобіль. 6 вересня Model Y збила велосипедиста. На щастя, без травм для людини, але з пошкодженням велосипеда. 7 вересня автомобіль зіткнувся з твариною. Деталі цих випадків лишаються невідомими, оскільки Tesla активно використовує своє право на редагування звітів, приховуючи ключову інформацію про причини аварій та відповідальних осіб.